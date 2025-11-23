ইংল্যান্ডে ইসলামভীতি চলমান একটি কাঠামোগত সংকট।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): "ঘৃণার পরিবেশ" প্রতিবেদন প্রকাশের বার্ষিকীতে ব্রিটেন ভিত্তিক ইসলামিক মানবাধিকার কমিশন ঘোষণা করেছে যে যুক্তরাজ্যে ইসলামোফোবিয়া বা ইসলামভীতি তো কমেই নি, বরং কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক আকারে আরো উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে;এটি এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যার গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিণতি রয়েছে।
ব্রিটিশ ইসলামিক মানবাধিকার কমিশন তার নতুন ভিডিও বার্তায় জোর দিয়ে বলেছে যে গত দশকে ব্রিটেনে ইসলামোফোবিয়া একটি সামাজিক সমস্যা থেকে কাঠামোগত সংকটে রূপান্তরিত হয়েছে। দশ বছর আগের "ঘৃণার পরিবেশ" প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সংস্থাটি এ মন্তব্য করেছে।
প্রতিবেদন অনুসারে,ঘৃণামূলক অপরাধ, সংগঠিত বৈষম্য এবং মিডিয়াতে মুসলমানদের পক্ষপাতদুষ্ট প্রতিনিধিত্বের তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধি কেবল বিশ্বব্যাপী ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া নয়, বরং তিনটি মূল প্রতিষ্ঠানের ওভারল্যাপের ফসল: রাজনীতি, আইন এবং মিডিয়া, যারা এই প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি এবং টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে সরাসরি ভূমিকা পালন করে।
কমিশনের প্রাথমিক প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে যে মুসলিম-বিরোধী অপরাধের সরকারি পরিসংখ্যান ব্যাপকভাবে অবহেলার কারণে এই ঘটনার প্রকৃত চিত্র গোপন করে। প্রতিষ্ঠানটি এখন জোর দিয়ে বলছে যে সরকারি পরিসংখ্যান এবং বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান আরও বেড়েছে, যার ফলে কার্যকর নীতিমালা তৈরি করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।
এই ধরনের প্রবণতার ফলে মুসলিমদের জন্য "নিরন্তর উদ্বেগের পরিবেশ" তৈরি হচ্ছে, যেখানে সুপ্রিম কোর্ট থেকে শুরু করে সংসদ পর্যন্ত প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরেও মুসলিম নাগরিকদের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় আরও সতর্কতার সাথে আচরণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
কমিশন বিশ্বাস করে যে ঘৃণার বৃদ্ধি মোকাবেলায় দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলো অক্ষমতা একটি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার গভীরতর হওয়ার পথ প্রশস্ত করেছে যা ঐতিহ্যবাহী ইসলামোফোবিয়া ছাড়িয়ে উন্মুক্ত ইসলামোফোবিয়ায় পরিণত হয়েছে।
ব্রিটিশ ইসলামিক মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান মাসুদ শাজারা পরিস্থিতিকে "লাল রেখা" অতিক্রমকারী হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং সতর্ক করেছেন যে কিছু রাজনীতিবিদ এবং গণমাধ্যমের বিভ্রান্তিকর বক্তৃতার জন্য প্রকাশ্য সমর্থন প্রতি বছর পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তুলছে।
ইসলামিক মানবাধিকার কমিশন এই প্রবণতা মোকাবেলায় মুসলিম সম্প্রদায়কে সক্রিয় হওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে; কারণ অব্যাহত কাঠামোগত ইসলামোফোবিয়ার প্রেক্ষাপটে,সরকারি ব্যবস্থার উপর নির্ভর করা যথেষ্ট বলে মনে হয় না।
