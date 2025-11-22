ইসরায়েল গাজায় হাজার হাজার বিদেশী সৈন্যকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): হিব্রু সংবাদমাধ্যম প্রকাশ করেছে যে ইসরায়েলি সরকার গাজা উপত্যকায় হাজার হাজার বিদেশী সৈন্য গ্রহণের জন্য ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতি নিচ্ছে, আগামী সোমবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আগে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
নিরাপত্তা পরিষদ গাজায় একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী পাঠানোর জন্য মার্কিন প্রস্তাব বিবেচনা করতে প্রস্তুত, যার ক্ষমতা থাকবে হামাসকে নিরস্ত্র করার জন্য শক্তি প্রয়োগের।
ইসরায়েল আশা করে যে নিরাপত্তা পরিষদ বাহিনীকে সরাসরি হামাসের মুখোমুখি হতে এবং তাদের সামরিক সক্ষমতা ধ্বংস করতে অনুমতি দেবে, কেবল একটি সীমিত "ধ্রুপদী শান্তিরক্ষা" মিশনের পরিবর্তে যা নির্বাহী কর্তৃত্ব ছাড়াই পর্যবেক্ষণ এবং মধ্যস্থতার উপর নির্ভর করে।
প্রতিবেদনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে নিরাপত্তা পরিষদ দুই ধরণের মিশন সংজ্ঞায়িত করতে পারে: ঐতিহ্যবাহী শান্তিরক্ষী বাহিনী: সকল পক্ষের সম্মতি প্রয়োজন, যা নিরপেক্ষতা, পর্যবেক্ষণ, প্রতিবেদন এবং মধ্যস্থতার মধ্যে সীমাবদ্ধ, শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করা।
শান্তি প্রয়োগকারী বাহিনী: সকল পক্ষের সম্মতির প্রয়োজন ছাড়াই, এটি সামরিক শক্তির মাধ্যমে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা রাখে, যার মধ্যে রয়েছে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে নিরস্ত্রীকরণ এবং পূর্ব-প্রতিক্রিয়ামূলক অভিযান।
প্রতিবেদন অনুসারে, মিশনের প্রতিনিধিদলের ধরণ উপস্থিত দেশগুলির কর্মক্ষমতা নির্ধারণ করবে। ইহুদিবাদী সরকার সরাসরি দখলদারিত্বের অভিযোগ এড়াতে একটি "আরব-বিদেশী" বাহিনী গঠনের উপরও জোর দেয়।
নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক তীব্র কূটনৈতিক উত্তেজনায় পরিপূর্ণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে, বিশেষ করে রাশিয়া এবং চীন যেকোনো আক্রমণাত্মক প্রতিনিধিদলের বিরোধিতা করার সম্ভাবনা রয়েছে।
