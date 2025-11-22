শেখ যাকযাকি উত্তর নাইজেরিয়া সাংবাদিক সমিতির উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন+ছবিসহ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): নাইজেরিয়ার ইসলামিক মুভমেন্টের নেতা শেখ ইব্রাহিম যাকযাকি, আবুজায় তার বাসভবনে আরেওয়া অনলাইন জার্নালিস্টস ফোরামের প্রতিনিধিদের একটি প্রতিনিধিদলকে আতিথ্য দিয়েছিলেন।
প্রতিনিধিদলটি শেখে যাকযাকির সাথে তাদের কর্মসূচি এবং লক্ষ্যগুলি উপস্থাপন করার এবং আরও কার্যকর মিডিয়া কার্যক্রমের জন্য পরামর্শ এবং নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করার লক্ষ্যে সাক্ষাৎ করে।
সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে দেওয়া তার ভাষণে শেখ যাকযাকি সমাজে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ভূমিকার উপর জোর দিয়ে বলেন: সাংবাদিকদের সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে এবং সতর্ক থাকতে হবে যে তারা যে উপাদান প্রকাশ করেন তা ধর্মের নামে বিভাজন, উস্কানি বা সামাজিক উত্তেজনা সৃষ্টি না করে।
তিনি উল্লেখ করেন যে ধর্মীয় বিষয়গুলির প্রতি মানুষের সংবেদনশীলতা কিছু গোষ্ঠীর দ্বারা অপব্যবহারের দিকে পরিচালিত করতে পারে এবং মিডিয়াকে পেশাদার নীতিমালা অনুসরণ করে এবং বিষয়বস্তু প্রকাশে সতর্কতা অবলম্বন করে এই ধরনের বিপজ্জনক পরিণতি প্রতিরোধ করতে হবে।
নাইজেরিয়ার ইসলামিক মুভমেন্টের নেতা জোর দিয়ে বলেন যে গণমাধ্যমকে সচেতনতা, ঐক্য এবং আলোকিতকরণের হাতিয়ার হতে হবে এবং সাংবাদিকদের সামাজিক শান্তি জোরদার করা এবং জনসাধারণের বোধগম্যতা বৃদ্ধির তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য অনুসরণ করা উচিত।
তাঁর মতে, নাইজেরিয়ার সমাজ অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এবং যেকোনো দায়িত্বজ্ঞানহীন মিডিয়া আচরণ এই চ্যালেঞ্জগুলিকে আরও খারাপ করে তুলতে পারে। অতএব, সাংবাদিকদের নৈতিক ও পেশাদার প্রতিশ্রুতি সামাজিক সংহতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে একটি নির্ধারক ভূমিকা পালন করে।
