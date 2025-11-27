  1. Home
সচিত্র সংবাদ: হযরত সিদ্দিকা তাহিরা (আ.)-এর শাহাদাতের মজলিস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে অনুষ্ঠিত হয়।

২৭ নভেম্বর ২০২৫ - ১৬:৫০
News ID: 1754890
হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকীতে, শিয়া ও আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমীদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান রাজ্যে ইমাম জাফর আল-সাদিক (আ.)-এর হুসাইনিয়ায় শোক পালন করেন।

