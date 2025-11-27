https://bn.abna24.com/xjVV6২৭ নভেম্বর ২০২৫ - ১৬:৫০ News ID 1754890 সংবাদ পরিষেবা ইউরোপের সংবাদ Home সংবাদ পরিষেবা ইউরোপের সংবাদ সচিত্র সংবাদ: হযরত সিদ্দিকা তাহিরা (আ.)-এর শাহাদাতের মজলিস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে অনুষ্ঠিত হয়। ২৭ নভেম্বর ২০২৫ - ১৬:৫০ News ID: 1754890 হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর শাহাদাত বার্ষিকীতে, শিয়া ও আহলে বাইত (আ.)-এর প্রেমীদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান রাজ্যে ইমাম জাফর আল-সাদিক (আ.)-এর হুসাইনিয়ায় শোক পালন করেন। Tags হযরত সিদ্দিকা তাহিরা (আ.) শাহাদাত বার্ষিকী যুক্তরাষ্ট্র মিশিগান সচিত্র সংবাদ হযরত যাহরা (সা.আ.)
