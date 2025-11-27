দখলদার ইসরায়েল গাজায় মানবিক সহায়তা প্রবেশে বাধা দিচ্ছে ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইউএনআরডব্লিউএ–এর গণমাধ্যমবিষয়ক উপদেষ্টা আদনান আবু হাসানাহ বলেন, ইসরায়েল এমন মানবিক সহায়তা গাজায় ঢুকতে দিচ্ছে না, যা কমপক্ষে তিন মাসের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হতো।
তিনি আরও জানান, ইউএনআরডব্লিউএ'র বিকল্প কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার বিষয়ে ইসরায়েলের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, আর “গাজা হিউম্যানিটারিয়ান ইনস্টিটিউট”-এর বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ ছিল পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতার অভাব।
আবু হাসানাহ গাজার চলমান দুর্ভিক্ষনীতি, তীব্র খাদ্যসংকট এবং আর্থিক ঘাটতির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, ইসরায়েলের আরোপিত সীমাবদ্ধতা ইউএনআরডব্লিউএ–কে প্রায় ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে।
আগামী বছরের প্রথম দিকে সংস্থাটির ঘাটতি প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে, যা প্রতিষ্ঠানটির ৩০ হাজারেরও বেশি কর্মীর বেতন প্রদানে বাধা সৃষ্টি করবে।
