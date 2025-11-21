ঢাকায় আন্তর্জাতিক ক্বিরাত সম্মেলন অনুষ্ঠিত।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের বিশ্ববিখ্যাত ক্বারী হামেদ শাকের নেজাদ, ক্বারী আবুল কাসেমী, ক্বারী সাইয়েদ জাসেম মুসাওয়ী ও শিশু ক্বারী মুহাম্মদ রেজা পুরসাফার এবং অন্যান্য দেশের স্বনামধন্য ক্বারিগণের অংশগ্রহণে গতকাল বৃহস্পতিবার, ২০ নভেম্বর, ২০২৫ বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের পূর্ব চত্বরে আন্তর্জাতিক ক্বিরাত সম্মেলন ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়।
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় ধর্ম উপদেষ্টা ডক্টর আ ফ ম খালিদ হোসাইন। কারিগণের অসাধারণ তেলাওয়াত শ্রোতা-দর্শকদের অন্তর ছুঁয়ে যায়।
বিমানবন্দরে তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান আন্তর্জাতিক ক্বিরাত সংস্থা বাংলাদেশের মহাসচিব শায়েখ সাদ সাইফুল্লাহ মাদানী হাফিজাহুল্লাহ। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইরান কালচারাল কাউন্সিলর সাইয়্যেদ রেজা মীর মোহাম্মদীসহ সংস্থার অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা।
ইরান, বাংলাদেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিভাবান ক্বারীরা কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে উপস্থিত দর্শক ও অংশগ্রহণকারীদের হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়ার মতো পরিবেশ উপহার দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
