"স্বাধীনতা আমাদের হক্ব এবং দখলদার ধ্বংস হোক" এই স্লোগান নিয়ে স্বাধীনতা দিবসে লক্ষ লক্ষ ইয়েমেনি মিছিল করেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): "স্বাধীনতা আমাদের অধীকার এবং দখলদার ধ্বংস হোক" স্লোগান নিয়ে ইয়েমেনিদের লক্ষ লক্ষ লোকের একটি মিছিল ৩০ নভেম্বর স্বাধীনতা দিবসের সাথে মিলে সানার আল-সাবাইন স্কয়ারে অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে পঠিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে: “আমাদের পূর্বপুরুষরা যেমন ইসলাম এবং জিহাদের পতাকা বহন করেছিলেন, তেমনি আমরাও ইসলাম এবং জিহাদের পতাকা বহন করার জন্য আমাদের অব্যাহত প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করব।”
বিবৃতিতে সামরিক, নিরাপত্তা, সরকারী এবং জনপ্রিয় কর্মকাণ্ড এবং জনসাধারণের একত্রিতকরণের ক্ষেত্রে শত্রু এবং তাদের প্রতিনিধিদের মোকাবেলায় দৃঢ়তা এবং উচ্চ প্রস্তুতির উপরও জোর দেওয়া হয়েছে।
ইয়েমেনি জনসভার বিবৃতিতে বলা হয়েছে: "জাতিগুলি মহান বিজয় অর্জন করতে সক্ষম, যদি তাদের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি এবং দৃঢ় সংকল্প থাকে, আল্লাহর উপর আস্থা থাকে।"
ইয়েমেনের সুপ্রিম পলিটিক্যাল কাউন্সিলের সদস্য আব্দুল আজিজ বিন হাবতু এক বক্তৃতায় বলেন: "যেমন ব্রিটিশ দখলদাররা আমাদের মাতৃভূমির দক্ষিণ থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে এবং তাদের শেষ সৈন্য প্রত্যাহার করেছে, তেমনি নতুন দখলদাররাও আমাদের ভূমি ছেড়ে চলে যাবে।"
তিনি আরও বলেন: “আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি এবং এর ঐতিহাসিক রাজধানী সানা থেকে, আমরা প্রতিরোধের অক্ষের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি।” বিন হাবতুর আরও জোর দিয়ে বলেন: “বিশ্বাসঘাতক উপাদানগুলি সৌদি এবং আমিরাত দখলদারদের সাথে সহযোগিতা করছে এবং এই উপাদানগুলি তাদের সম্মান বিক্রি করে দিয়েছে।”
