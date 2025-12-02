  1. Home
মনগড়া ও হাস্যকর মন্তেব্যের কারণে প্রায়ই হাসির পাত্রে পরিণত হয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

২ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১২:৪৬
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছে, তার মস্তিষ্কে কোনো সমস্যা নেই।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে  ঠাট্টা করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলে তার মস্তিষ্কে কোনো সমস্যা নেই, আরও জানায় সাম্প্রতিক এমআরআই পরীক্ষার ফল ‘পারফেক্ট’ এসেছে। 

তবে এটি মস্তিষ্কের এমআরআই ছিল না উল্লেখ করে ট্রাম্প বলে, ‘আমি শুধু একটি বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা করেছি এবং তাতে খুব ভালো নম্বর পেয়েছি, যা অর্জনের ক্ষমতা আপনাদের নেই।’ 

এর আগে দীর্ঘদিন ধরে ট্রাম্পের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে বিতর্ক চলছিল। তার প্রথম মেয়াদে প্রকাশিত ‘ফায়ার অ্যান্ড ফিউরি’ বইয়ে মার্কিন সাংবাদিক মাইকেল উলফ লিখেছিল, “ট্রাম্পের মারাত্মক মানসিক সমস্যা রয়েছে এবং সে একই কথা একাধিকবার বলে।” 

তবে হোয়াইট হাউসের চিকিৎসক রনি জ্যাকসন তখন জানিয়েছিল, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সামগ্রিক স্বাস্থ্য অত্যন্ত চমৎকার। পরবর্তীতে ট্রাম্পের শারীরিক পরীক্ষায় মানসিক ফিটনেসের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। 

পরবর্তীতে কয়েকজন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার জ্যাকসনকে চিঠি লিখে ট্রাম্পের মানসিক স্বাস্থ্য মূল্যায়নের আহ্বান জানায়। তারা উল্লেখ করে, ৬৬ বছর বা তার বেশি বয়সীদের শারীরিক পরীক্ষা চালানোর সময় মানসিক মূল্যায়নও জরুরি। 

