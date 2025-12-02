  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

নেতানিয়াহুকে ক্ষমা নয়/তেল আবিবে তীব্র বিক্ষোভ।

২ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৮:২৯
News ID: 1756918
নেতানিয়াহুকে ক্ষমা নয়/তেল আবিবে তীব্র বিক্ষোভ।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু নিজের বিরুদ্ধে চলমান দুর্নীতির মামলাগুলো বাতিল করতে রাষ্ট্রপতি আইজ্যাক হারজগের কাছে ‘পূর্ণ ক্ষমা’ চাওয়ায় দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বিক্ষোভকারীরা ‘ক্ষমা = বেনানা রিপাবলিক’ স্লোগানধ্বনি তুলে প্রধানমন্ত্রীকে ব্যঙ্গ করে।

একজন বিক্ষোভকারী কয়েদি সাজে ও কলার স্তূপ সামনে রেখে নেতানিয়াহুর পদক্ষেপকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে চিত্রিত করে। বিক্ষোভে অংশ নেয় বিরোধী দলীয় এমপি নামা লাজিমি এবং দীর্ঘদিনের সরকারবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম মুখ শিকমা ব্রেসলারও।

শিকমা ব্রেসলার বলে, “সে কোনো দায় স্বীকার না করেই বিচার বন্ধ করতে চাইছে। দেশকে যেভাবে সে বিভক্ত করেছে তার মূল্যও তিনি দিতে চায় না। ইসরায়েলের ভবিষ্যৎ এখন সত্যিই ঝুঁকিতে।”

৭৬ বছর বয়সী নেতানিয়াহু রাষ্ট্রপতির কাছে যে ক্ষমা আবেদন পাঠিয়েছে, তাতে কোনো দোষ স্বীকার বা অনুশোচনা প্রকাশ নেই। বরং এক সংক্ষিপ্তভিডিওবার্তায় সে বলেন, “জাতীয় স্বার্থে এই বিচার এখনই থামানো প্রয়োজন। বিচার চালিয়ে গেলে দেশ আরও বিভাজিত হচ্ছে।”

রাষ্ট্রপতির দপ্তরে পাঠানো ১১১ পৃষ্ঠার আবেদনে তার আইনজীবীরা দাবি করেছে—বিচার চললে শেষ পর্যন্ত তিনি নির্দোষই প্রমাণিত হত।

নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গত পাঁচ বছর ধরে তিনটি আলাদা মামলায় বিচার চলছে। অভিযোগগুলোর মধ্যে রয়েছে—

* বিলিয়নেয়ারদের কাছ থেকে ২ লাখ ৬০ হাজার ডলারেরও বেশি মূল্যের বিলাসবহুল উপহার গ্রহণ,
* বিনিময়ে রাজনৈতিক সুবিধা দেওয়া,
* সংবাদমাধ্যমে ইতিবাচক প্রচারের জন্য অনৈতিক সুবিধা প্রদান,
* এবং বিশ্বাসভঙ্গ ও জালিয়াতির অভিযোগ।

রাষ্ট্রপতির কাছে তার এই ক্ষমা আবেদন প্রকাশ্যে আসার পরই দেশজুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে, যা এখন তেল আবিবের রাস্তায় প্রতিদিনের বিক্ষোভে রূপ নিয়েছে।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha