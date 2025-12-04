বাংলাদেশে আল-মুস্তাফা শাখার প্রধান এবং বাংলাদেশী শিয়া ওলামা কাউন্সিলের সদস্যরা ইরানের রাষ্ট্রদূতের সাথে দেখা করেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা):বাংলাদেশে আল-মুস্তাফা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রধান এবং বাংলাদেশী শিয়া ওলামা কাউন্সিলের সদস্যরা বাংলাদেশে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের নতুন রাষ্ট্রদূত ডঃ রাহিমির সাথে দেখা ও তাকে স্বাগত জানিয়েছেন।
এই বৈঠকে রাষ্ট্রদূতকে জনাব মাশায়িখি বাংলাদেশে আল-মুস্তাফা শাখার কার্যক্রম এবং বাংলাদেশের শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ের সম্পর্কে অবহিত করে।
কয়েক ঘন্টাব্যাপী এই বৈঠকে, বাংলাদেশে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি ইরানি দূতাবাসে শিয়া ওলামা সম্প্রদায়ের উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ জানান এবং ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য পালনের বিষয়ে ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার আনুমানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যবস্থা এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নীতির মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেন।
তিনি আরো বলেন যে আমরা সকলেই সহানুভূতি প্রচার করতে বাধ্য; আমরা ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যকে শক্তিশালী করছি এবং জনগণের কাছে ইসলামের মানবিক ও করুণাময় দিকগুলি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি এবং ইরানের সরকারী নীতি হল ঐক্যবদ্ধ ইসলামী জাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের চেতনাকে শক্তিশালী করা।
ডঃ রাহিমি ইসলামী বিশ্বের সমস্যাগুলি ব্যাখ্যা করার সময়, ইসলামী সমাজগুলিকে শক্তিশালী করার এবং মানবিক আচরণের প্রচারের প্রচেষ্টাকে ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচার হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন এবং জোর দিয়েছিলেন যে ইরানের সর্বোচ্চ নেতার অস্তিত্ব এবং উভয় পক্ষের চরমপন্থীদের মধ্যে একটি সান্নিধ্য এবং মধ্যপন্থার রেখা বেছে নেওয়া ইসলামী জাতিকে বিশৃঙ্খলা ও চরমপন্থা থেকে রক্ষা করার সর্বোত্তম সুযোগ।
বাংলাদেশ ইমামিয়া ওলামা কাউন্সিলের কর্মকর্তারা আশা প্রকাশ করেছেন যে নতুন রাষ্ট্রদূতের মিশন শুরু হওয়ার সাথে সাথে ইরান ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং ব্যবহারিক ও ধারাবাহিক সহযোগিতা আরও জোরদার হবে এবং বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে কার্যকর অগ্রগতি প্রত্যক্ষ পাবে।
এই বৈঠকটি জাতি ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতি ও মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি এবং ইরান ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অব্যাহত রাখার জন্য উভয় পক্ষের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে।
