গাজায় তাঁবুতে ইসরায়েলি হামলা/শিশুসহ নিহত ৫জন।

৪ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৮:১৭
ফিলিস্তিনের গাজায় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বর বিমান হামলায় দুই শিশুসহ পাঁচ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ৩২ জন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজার খান ইউনিসের পশ্চিমে বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের তাঁবুতে ইসরায়েলের বিমান হামলায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে দুই শিশু রয়েছে। 

কুয়েত ফিল্ড হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, গাজার খান ইউনিসের পশ্চিমে বাস্তুচ্যুত মানুষের তাঁবুতে ইসরায়েল বিমান হামলা চালিয়েছে। উপকূলীয় আল-মাওয়াসি এলাকায় এ হামলা চালানো হয়েছে।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, নিহতদের মধ্যে ৪৬ এবং ৩০ বছর বয়সী দুই নারী রয়েছেন। এ ছাড়া ৩৬ বছর বয়সী এক পুরুষ এবং আট ও ১০ বছর বয়সী দুই শিশু রয়েছেন। এ ছাড়া হামলায় আরও অন্তত ৩২ জন আহত হয়েছেন। তাদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

উদ্ধারকর্মীরা জানিয়েছেন, আল-নাজাত ক্যাম্প থেকে মরদেহগুলো উদ্ধার করেছেন তারা। এ ক্যাম্পে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে শত শত বাস্তুচ্যুত মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন।

