আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, বসতি স্থাপনকারীদের বিপরীত অভিবাসনের হার দুই দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। শিক্ষিত তরুণ, পেশাদার এবং পরিবার এই অভিবাসীদের বেশিরভাগই, এবং তাদের প্রধান গন্তব্যস্থল হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ।
বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিচ্ছে যে এই প্রবণতা অব্যাহত রাখলে উৎপাদনশীল ও বৈজ্ঞানিক ক্ষমতা হ্রাস পাবে, পাশাপাশি ইহুদিবাদী শাসনের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক গঠন এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষমতাও পরিবর্তিত হবে।
জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রস্থান পথ
ইহুদিবাদী অভিবাসীদের চল্লিশ শতাংশের বয়স ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে, এবং অর্ধেকেরও বেশির শিক্ষাগত যোগ্যতা ১৩ বছরের বেশি। অভিবাসনের ভূগোল দেখায় যে তেল আবিব এবং অধিকৃত অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে সবচেয়ে বেশি প্রস্থান হয়েছে এবং সাইপ্রাস এবং ইউরোপে যাওয়ার সমুদ্র ও স্থলপথ বিমানবন্দরের স্থান দখল করেছে।
অভিবাসনের ড্রাইভিং ফ্যাক্টর
সামরিক নিরাপত্তাহীনতা এবং বহিরাগত হুমকি, সামাজিক সংকট এবং অভ্যন্তরীণ বিরোধ, এবং যুদ্ধ এবং কর্পোরেট দেউলিয়াত্বের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক চাপকে বসতি স্থাপনকারীদের ব্যাপক অভিবাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিচার বিভাগীয় সংস্কার, ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে বিভাজন এবং শিক্ষার মানের অবনতিও পরিবারগুলির অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
অর্থনৈতিক এবং জনসংখ্যাগত ফলাফল
অভিজাত এবং তরুণ জনগোষ্ঠীর দেশত্যাগের ফলে কর রাজস্ব এবং জিডিপি হ্রাস পেয়েছে, বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ইসরায়েলি সরকারের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়েছে।
বিশ্লেষকরা সতর্ক করে দিচ্ছে যে এই প্রবণতা অব্যাহত রাখলে জনসংখ্যার গঠন ধর্মীয় গোষ্ঠীর পক্ষে এবং ধর্মনিরপেক্ষদের বিরুদ্ধে পরিবর্তিত হতে পারে, যা শাসকগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং সংহতি প্রকল্পকে চ্যালেঞ্জ করবে।
মনে হচ্ছে ইহুদিবাদীদের পলায়নের ঢেউ, পূর্ববর্তী সময়ের মতো নয়, কেবল একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং এটি একটি কাঠামোগত ঘটনা হিসাবে বিবেচিত যা দীর্ঘমেয়াদে ইসরায়েলি শাসনের জনসংখ্যাগত, অর্থনৈতিক এবং নিরাপত্তার দৃশ্যপটকে রূপান্তরিত করবে।
