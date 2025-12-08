যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত: ইরানের সরকারকে উৎখাত করতে দুইবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সংযুক্ত আরব আমিরাত-ভিত্তিক দ্য ন্যাশনাল সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে ব্যারাক বলে, ১৯৪৬ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বজুড়ে প্রায় ৯৩টি অভ্যুত্থান বা 'শাসন পরিবর্তনের' প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এর মধ্যে ইরানে দুটি রয়েছে, যার কোনোটি সফল হয়নি।
তবে ট্রাম্পের বর্তমান প্রশাসন বিদেশি শাসন পরিবর্তনের এই ধারা থেকে বেরিয়ে এসেছে বলে দাবি তার। ইরানে সাম্প্রতিক হামলার সময় ইরানের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের ইচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের ছিল না বলেও উল্লেখ করে সে।
ব্যারেক উল্লেখ করে, 'ইরানে ইতোমধ্যেই দুটি শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা হয়েছে। একটিও কাজ করেনি। তাই আমি মনে করি, এটি সমাধানের জন্য অঞ্চলের ওপর ছেড়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'
ব্যারেক আরও দাবি করেছে, মার্কিন প্রশাসন তেহরানের সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য উন্মুক্ত।
