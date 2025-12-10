  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. ইউরোপের সংবাদ

সচিত্র সংবাদ: অস্ট্রিয়ার ইমাম আলী (আ.) ইসলামিক সেন্টারে হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উদযাপন।

১০ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১১:০২
News ID: 1759955
সচিত্র সংবাদ: অস্ট্রিয়ার ইমাম আলী (আ.) ইসলামিক সেন্টারে হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উদযাপন।

হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী স্মরণে নারীদের উপস্থিতিতে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অবস্থিত ইমাম আলী (আ.) ইসলামিক সেন্টারের সিস্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রচেষ্টায় এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

تصاویر | برگزاری مراسم ولادت حضرت زهرا(س) در مرکز اسلامی امام علی(ع) اتریش

تصاویر | برگزاری مراسم ولادت حضرت زهرا(س) در مرکز اسلامی امام علی(ع) اتریش

تصاویر | برگزاری مراسم ولادت حضرت زهرا(س) در مرکز اسلامی امام علی(ع) اتریش

تصاویر | برگزاری مراسم ولادت حضرت زهرا(س) در مرکز اسلامی امام علی(ع) اتریش

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha