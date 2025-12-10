সচিত্র সংবাদ: অস্ট্রিয়ার ইমাম আলী (আ.) ইসলামিক সেন্টারে হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উদযাপন।

https://bn.abna24.com/xjY2t১০ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১১:০২ News ID 1759955 সংবাদ পরিষেবা ইউরোপের সংবাদ Home সংবাদ পরিষেবা ইউরোপের সংবাদ সচিত্র সংবাদ: অস্ট্রিয়ার ইমাম আলী (আ.) ইসলামিক সেন্টারে হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী উদযাপন। ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১১:০২ News ID: 1759955 হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী স্মরণে নারীদের উপস্থিতিতে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অবস্থিত ইমাম আলী (আ.) ইসলামিক সেন্টারের সিস্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রচেষ্টায় এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। Tags সচিত্র সংবাদ জন্মবার্ষিকী ইসলামিক সেন্টার হযরত যাহরা (সা.আ.) অস্ট্রিয়া
Your Comment