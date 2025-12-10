  1. Home
ইতালীয় গবেষক রাজনৈতিক দৃশ্যপটে ইতালীয় মুসলমানদের উদীয়মান দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কথা বলছেন।

১০ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১১:২৯
News ID: 1759973
ইতালির একজন মুসলিম কর্মী এবং গবেষক একটি মিডিয়া সাক্ষাৎকারে ২০৫০ সালের মধ্যে দেশটির ইসলামী সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা এবং ইতালীয় রাজনৈতিক সম্পর্কের উপর ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনসংখ্যার প্রভাব সম্পর্কে কথা বলেছেন।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইতালির একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং মুসলিম যুব কর্মী ইব্রাহিম ইউসুফ, স্ট্রং বিলিভার পডকাস্টে ইতালির মুসলিম জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ এবং দেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে তাদের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

জাহরান মামদানি নিউ ইয়র্কের মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয় এবং ইতালীয় মিডিয়াতে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

পিউ রিসার্চ সেন্টারের তথ্য উদ্ধৃত করে, ইউসেফ জোর দিয়ে বলেন যে ২০২২ সালে ইতালির মুসলিম জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৬.৪ শতাংশ, এবং অনুমান অনুসারে ২০৫০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা প্রায় ৬.৯ শতাংশে পৌঁছাবে। তিনি বলেন যে, যদি ভবিষ্যতে এই জনসংখ্যার পূর্ণ ভোটাধিকার থাকে, তাহলে তারা দেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপট গঠনে বৈধভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মুসলিম কর্মী সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ছাড়া এমন ভবিষ্যৎ সম্ভব হবে না। "আমাদের সমাজে গুরুতর সংলাপ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন," তিনি জোর দিয়ে বলেন। "আমরা যদি রাজনীতির প্রতি উদাসীন থাকি, তাহলে আমরা পরিবর্তন আশা করতে পারি না," ইউসুফ আরও বলেন, রাজনীতিতে মুসলমানদের ধীরে ধীরে এবং ধাপে ধাপে উপস্থিতি সমাজের দ্বারা সমর্থিত হওয়া উচিত।

ইউসুফের মতে, ভবিষ্যতের জন্য একটি কার্যকর কৌশল হল রাজনীতিতে প্রবেশকারী যেকোনো মুসলিমকে সমর্থন করা, এমনকি যদি তারা এই ক্ষেত্রে তাদের সমস্ত ধর্মীয় শিক্ষা অনুশীলন করতে না পারে। "যখন একজন মুসলিম রাজনীতিতে প্রবেশ করে, তখন আমাদের অবশ্যই তাকে সমর্থন করতে হবে এবং আইনের কাঠামোর মধ্যে সম্ভাব্য সবকিছু জোরদার করতে হবে," তিনি বলেন।

কথোপকথনের শেষে, তিনি ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা উদ্ধৃত করে "রাজনৈতিক রূপান্তরের" আগে "সাংস্কৃতিক রূপান্তরের" ভূমিকার উপর জোর দেন এবং বলেন যে দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য একটি কৌশলগত এবং ধীরে ধীরে পদ্ধতির প্রয়োজন। পশ্চিম ইউরোপে মুসলমানদের ভবিষ্যত অবস্থান সম্পর্কে একটি বিস্তৃত বিতর্কের অংশ হিসেবে এই বিশ্লেষণটি এখন ইতালীয় মিডিয়ায় উত্থাপিত হয়েছে।

