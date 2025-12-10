হযরত যাহরা (সা.আ.)-এর জীবনীকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশী মহিলা ইসলামিক শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্সের সূচনা।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): "হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর আলোকিত ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের তদন্ত এবং জবাব" শীর্ষক বাংলাদেশী মহিলা ইসলামিক শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথম বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়েছে।
এই কোর্সটি প্রথমবারের মতো পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং বিশেষ করে পবিত্র কোম নগরী থেকে স্নাতক হওয়া বাংলাদেশী মহিলা শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষায়িত প্রোগ্রামের একটি সিরিজের সূচনা বিন্দু হিসেবে এটি তৈরি করা হয়েছে।
এই কোর্সটি আয়োজনের মূল লক্ষ্য হলো মহিলা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও ধর্মপ্রচারক দক্ষতা বৃদ্ধি করা, সিদ্দিকা তাহিরা (সা.আ.)-এর অবস্থান সম্পর্কে গভীরভাবে বোঝার জন্য একটি পদ্ধতিগত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা, ঐতিহাসিক ও মতবাদ সংক্রান্ত সন্দেহ বিশ্লেষণ করা এবং একটি ধর্মপ্রচারক পরিবেশে সঠিক, নথিভুক্ত এবং উপস্থাপনযোগ্য উত্তর প্রদান করা।
বাংলাদেশের মহিলা মিশনারি এবং গবেষক সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে এই প্রোগ্রামটি একটি জ্ঞান, গবেষণামূলক এবং ব্যবহারিক পদ্ধতির সাথে তৈরি করা হয়েছে।
এই কোর্সটি বাংলাদেশী ছাত্রীদের জ্ঞান, গবেষণা এবং ধর্মপ্রচারক দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে এবং আরও পরিপূরক কোর্স এবং সম্পর্কিত বিশেষায়িত কর্মশালার পরিকল্পনাও করা হয়েছে। এই উদ্যোগটি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ নেতার প্রতিনিধি কার্যালয়ের সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক কর্মসূচির অংশ, যার লক্ষ্য কোম সেমিনারি এবং বাংলাদেশী নারীদের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও জ্ঞানীয় সম্পর্ক জোরদার করা।
