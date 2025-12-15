বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সমাজে ইরানি নারীদের উত্থান

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ আহমদ নাযারপুর বলেছেন, পশ্চিমা গণমাধ্যমে যা দাবি করা হয় তার বিপরীতে, বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে ইরানি নারীদের অগ্রগতি সত্যিই উল্লেখযোগ্য। তিনি জানান, আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে ইরানে মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের ৭০ শতাংশ এবং মোট বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ৬০ শতাংশই নারী।
এই গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ আরও জোর দিয়ে বলেন, ইরানি নারীদের প্রকৌশল বিজ্ঞানে অংশগ্রহণ ৭০ শতাংশে পৌঁছেছে এবং নারীদের শিক্ষার উন্নয়নে ইরান বিশ্বে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। তিনি আরও বলেন, বিপ্লবের আগে নারীদের প্রায় ৬০ শতাংশ নিরক্ষরতার হার কমে এখন ১০ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে—যা এই সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন।
নাযারপুর আরও বলেন, নারীদের গড় আয়ু ৫৪ বছর থেকে বেড়ে ৭৮ বছরে পৌঁছেছে। নারী প্রশিক্ষকের সংখ্যা ৯ জন থেকে বেড়ে ৩৫ হাজার হয়েছে। নারীদের খেলাধুলার ক্ষেত্র ৭টি থেকে ৩৮টি শাখায় বিস্তৃত হয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় নারীদের উপস্থিতিও ১৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩০ শতাংশে উঠেছে।
