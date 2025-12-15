বিচার থেকে পালানোর নতুন চেষ্টা নেতানিয়াহুর

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আবারও তার বিচারের অধিবেশন বাতিলের জন্য একটি নতুন অনুরোধ জমা দিয়েছে।
আল-ইত্তেহাদ সংবাদপত্র লিখেছে, বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এর আগেও একই অজুহাতে তার বিচারের অধিবেশন বাতিল বা সংক্ষিপ্ত করার অনুরোধ করেছিল। সংবাদপত্রটি আরও জানিয়েছে, বুধবার নেতানিয়াহুর বিচার চলার সময় আদালত কক্ষে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং শোকাহত ইহুদিবাদী পরিবারগুলি প্ল্যাকার্ড হাতে আদালত কক্ষে প্রবেশ করে। যার ফলে উত্তেজনা তৈরি হয়।
এদিকে, বিচারক রিফকা ফ্রিডম্যান-ফেল্ডম্যান বলেছেন, নেতানিয়াহুর পরবর্তী আদালতের শুনানি সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলবে এটি সংক্ষিপ্ত হবে। যদিও এটি আগে দুপুর ২টা পর্যন্ত স্থায়ী হওয়ার কথা ছিল।
ইসরায়েল প্রতিদিন যুদ্ধাপরাধ করে: ওলমার্ট
ইসরায়েলি সাবেক প্রধানমন্ত্রী এহুদ ওলমার্ট স্বীকার করেছে, ইসরায়েলের মন্ত্রিসভা পশ্চিম তীরে প্রতিদিন যুদ্ধাপরাধ করে। এই অঞ্চলে চরমপন্থীদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছে এবং জোর দিয়ে বলেছে, এই অপরাধের মুখে তিনি চুপ থাকবে না।
ইসরায়েল ও সিরিয়ার মধ্যে ব্যবধান আরও বেড়েছে
ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিদিওন সা'র বলেছে, ইসরায়েল ও সিরিয়ার সরকারের মধ্যে ব্যবধান আরও বেড়েছে এবং এই বিষয়ে কোনও চুক্তি এখনও হয়নি। অন্যদিকে, নেতানিয়াহু জোর দিয়ে বলেছে, ইসরায়েল সিরিয়ায় থাকবে এবং ড্রুজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
সিরিয়ার সাথে যুদ্ধ অনিবার্য: ইহুদিবাদী মন্ত্রী
সিরিয়ার সামরিক তৎপরতার প্রতিক্রিয়ায় ইহুদিবাদী মন্ত্রী আমিচাই চিকলি বলেছে, সিরিয়ার সাথে যুদ্ধ 'অনিবার্য'। সিরিয়ার ভূখণ্ডে ইসরায়েলের বারবার আক্রমণের দিকে ইঙ্গিত করে জোর দিয়ে বলেছে, এই পরিস্থিতি তেল আবিবের জন্য সরাসরি হুমকি হিসাবে বিবেচিত না হলেও উত্তেজনা বাড়ছে।
Your Comment