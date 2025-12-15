  1. Home
হামাস প্রধান: হামাসের অস্ত্র ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্কিত

১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১৫:৫৯
News ID: 1762169
হামাস প্রধান খলিল আল-হায়া বলেছেন, অস্ত্র রাখার বৈধ অধিকার তাদের আছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজা যুদ্ধবিরতি পরবর্তী পর্যায়ের যেকোনো প্রস্তাবে এই অধিকার বজায় রাখতে হবে বলেও জানান তিনি। রোববার হামাস পরিচালিত আল-আকসা টেলিভিশনে দেয়া ভাষণে তিনি একথা বলেন।

আল-হায়া বলেন, হামাসের অস্ত্র আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বৈধ অধিকার এবং এটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্কিত। তিনি বলেন, এই অধিকার সংরক্ষণের পাশাপাশি একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা প্রদানকারী যেকোনো প্রস্তাব আমরা পর্যালোচনা করতে প্রস্তুত।

১০ অক্টোবর থেকে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে। কিন্তু ইসরাইল প্রতিদিনই যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে গাজায় হামলা চালাচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনার তিনটি ধাপ রয়েছে।

চুক্তির প্রথম পর্যায়ে, ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে বন্দি বিনিময়। দ্বিতীয় ধাপে ইসরাইলি সেনারা গাজায় তাদের অবস্থান থেকে আরো সরে যাবে এবং তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে একটি আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী, যখন হামাস তাদের অস্ত্র সমর্পণ করবে।

ইসরাইল বারবার জোর দিয়ে বলেছে, হামাসকে নিরস্ত্র করা হবে। তৃতীয় ধাপে ইসরাইলের সামরিক অভিযানে বিধ্বস্ত গাজা উপত্যকার পুনর্গঠন।

হায়া নিশ্চিত করেছেন, গাজা উপত্যকায় ইসরাইলি হামলায় হামাসের অস্ত্র উৎপাদনকারী শাখার প্রধান নিহত হয়েছেন। তিনি বলেন, ফিলিস্তিনি জনগণ বর্তমানে কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ৭০ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে সবশেষ ছিলেন মুজাহিদ কমান্ডার রায়েদ সাদ ও তার সঙ্গীরা।

