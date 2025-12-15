  1. Home
হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.) ক্যাডেট ইসলামি শিক্ষা কেন্দ্রে ‘নারী ও মা দিবস’ উদযাপন

১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২০:০০
হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.) ক্যাডেট ইসলামি শিক্ষা কেন্দ্রে ‘নারী ও মা দিবস’ উদযাপন

সৈয়দপুরে হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.) ক্যাডেট ইসলামি শিক্ষা কেন্দ্রে মা ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী ও ‘নারী ও মা দিবস’ যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে উদযাপিত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সৈয়দপুরে হযরত ফাতেমা যাহরা (সা.আ.) ক্যাডেট ইসলামি শিক্ষা কেন্দ্রে মা ফাতেমা যাহরা (সা.আ.)-এর জন্মবার্ষিকী ও ‘নারী ও মা দিবস’ অনুষ্ঠানে, কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া মাহফিল এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়।

আল-মোস্তফা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন শাহাবুদ্দিন মাশায়েখি রা’দ হযরত ফাতেমা (সা.আ.)-এর জীবনাদর্শ তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের জীবনে তা অনুসরণের তাগিদ দেন এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে মনোনিবেশ করার নির্দেশ দেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সনদ ও পুরস্কার বিতরণ এবং বিশেষ দোয়া-মোনাজাতের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে।

