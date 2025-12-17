  1. Home
গাজার একটি ভবনের ধ্বংসস্তুপ থেকে ৪৫ জনের লাশ উদ্ধার

১৭ ডিসেম্বর ২০২৫ - ২০:১৭
ফিলিস্তিনি নাগরিক প্রতিরক্ষা কর্মীরা গাজার এক ভবন থেকে কমপক্ষে ৪৫ লাশ উদ্ধার করেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজা সিভিল ডিফেন্সের মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল বলে, আমাদের কাছে উন্নতমানের উদ্ধার সরঞ্জাম নেই। সেজন্য উদ্ধার কার্যে বেশ সময় লাগছে। এখন যেভাবে কাজ এগুচ্ছে, এতে পুনরুদ্ধার কার্যক্রম শেষ করতে আরো তিন বছরের মতো লাগতে পারে।

ওই ভবনের ধ্বংসাবশেষ শেষ যাদের উদ্ধার করা হয়েছে, তার এক স্বজন আবু মোহাম্মাদ সালেম বলেছেন, মনে এতটুকু সান্ত্বনা যে তাদেরকে আমরা দাফন করতে পারছি।

জানতে পারছি যে কোথায় তারা সমাহিত হচ্ছেন? আমরা আমাদের পরিবারের শেষ মানুষটি পর্যন্ত উদ্ধার করতে চাই। সবাইকে আমরা দেইর আল বালাহের কবরস্থানে দাফন করতে চাই।

উল্লেখ্য, এখন পর্যন্ত গাজা যুদ্ধে অন্তত ৭০ হাজার ৬৫৪ ফিলিস্তিনি নিহত এবং ১ লাখ ৭১ হাজার ৯৫ জন আহত হয়েছে। এদিকে, এই যুদ্ধে অন্তত ১ হাজার ১৩৯ ইসরাইলি নিহত হয়েছে। এছাড়া আরো অনেকেই আহত হয়েছে।

