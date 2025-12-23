বোকায়ী: ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি নিয়ে কোনো আলোচনা নয়।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেছেন: ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি আমাদের দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য তৈরি করা হয়েছে, আলোচনার জন্য নয়।
ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বোকায়ী সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন: ইরানের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা-যা ইরানে আক্রমণের যে-কোনো চিন্তা থেকে আগ্রাসীদের বিরত রাখার জন্য তৈরি করা হয়েছে-তা এমন কোনও বিষয় নয় যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির অজুহাতে ইহুদিবাদী ইসরাইল ইরানের বিরুদ্ধে বারবার সামরিক আগ্রাসনের সম্ভাবনা সম্পর্কে ইসরায়েলি এবং মার্কিন মিডিয়ায় একটি পটভূমি তৈরির চেষ্টা করছে।
ওই প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে বাকায়ি জোর দিয়ে বলেছেন: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা আক্রমণকারীদের আক্রমণের যে-কোনো চিন্তা-ভাবনা থেকে বিরত রাখার জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং এটি এমন কিছু নয় যা নিয়ে আলোচনা বা দর কষাকষি করা যেতে পারে।
ইরানে আবারও আক্রমণ চালানোর জন্য মার্কিনীদের প্ররোচিত করতে ইহুদিবাদীদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেছেন: আমরা ভণ্ডামির মুখোমুখি হচ্ছি। একদিকে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিকে হুমকি হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, অন্যদিকে গণহত্যা চালানো হচ্ছে।
গত দুই বছরে সাতটি দেশে আক্রমণ করেছে যারা, সেই ইহুদিবাদী ইসরাইলের হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের বন্যা বইছে। এটি একটি বৈপরীত্য, এর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলসহ অন্যান্য সমর্থকদের জবাবদিহি করতে হবে।"
ইরানের বিরুদ্ধে হাইব্রিড এবং মিডিয়া যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে বাকায়ি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন : ইরানি সশস্ত্র বাহিনী খুব ভালোভাবেই জানে যে প্রয়োজনে ইরানি জাতিকে কীভাবে রক্ষা করতে হয়। তারা যে-কোনো পরিস্থিতিতে সকল গুজব উপেক্ষা করে তাদের দায়িত্ব পালন করে যাবে।
