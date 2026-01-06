ভারতে ইসলামী স্থান ধ্বংস অব্যাহত/উত্তর প্রদেশে আরেকটি মসজিদ ও স্কুল ধ্বংস

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সোমবার টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতে ইসলামিক স্থান ধ্বংসের সর্বশেষ ধারায়, সরকারি বুলডোজার উত্তর প্রদেশের সম্ভাল জেলায় একটি মসজিদ এবং একটি ধর্মীয় স্কুল (মাদ্রাসা) সম্পূর্ণরূপে ভেঙে দিয়েছে।
এই পদক্ষেপটি এই অঞ্চলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চাপ এবং বৈষম্যমূলক কর্মকাণ্ডের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা অনুসরণ করে নেওয়া হয়েছে।
রবিবার সম্ভাল শহর থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সালেমপুর সালার গ্রামে, যা হাজিপুর নামেও পরিচিত, এই ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনা ঘটে। শাহী জামে মসজিদ মসজিদ নিয়ে বিরোধের পর গত ১৪ মাস ধরে এই এলাকায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা এবং সংঘর্ষ চলছে এবং বেশ কয়েকটি ইসলামিক স্থান ধ্বংস করা হয়েছে।
স্থানীয় কর্তৃপক্ষও ঘোষণা করেছে যে ভাঙন অব্যাহত থাকবে, এবং সম্ভাল শহরের শঙ্কর চকের কাছে "মালাক শাহ বাবা" কবরস্থানটিও ভাঙার তালিকায় রয়েছে।
এই পদক্ষেপগুলি এমন এক সময়ে নেওয়া হচ্ছে যখন উগ্র হিন্দু গোষ্ঠীগুলি ঐতিহাসিক মসজিদের স্থানে হিন্দু মন্দিরের অস্তিত্বের দাবি করে এই স্থানগুলি দখল বা ধ্বংস করার জন্য চাপ বাড়িয়েছে; পর্যবেক্ষকদের মতে, এই প্রবণতা এই অঞ্চলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তাহীনতা এবং অবিচার বৃদ্ধি করেছে।
