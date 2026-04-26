বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিনাবের শহীদ শিক্ষার্থীদের স্মৃতিসৌধ

২৬ এপ্রিল ২০২৬ - ২০:৪২
News ID: 1811552
আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাজারে তাইয়্যেবা মিনাব স্কুলের শহীদ শিক্ষার্থীদের স্মরণে একদিনব্যাপী একটি স্মারক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে।

এই বিদ্যালয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জায়নবাদী শাসনের নৃশংস বোমা হামলায় প্রাণ হারানো ইরানি শিক্ষার্থীদের শাহাদাত ও অবিচারের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে, বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানি সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা এবং বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র পরিষদের ছাত্র সংগঠনের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শাজারে তাইয়্যেবা মিনাব স্কুলের শহীদ শিক্ষার্থীদের স্মরণে এই একদিনব্যাপী স্মারক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রদর্শনীটি আয়োজনের কারণ হলো, ৪০ হাজার শিক্ষার্থী নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি বাংলাদেশের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়, এবং এর উন্মুক্ত পরিবেশ ও পরিসর সকল নাগরিকের অবাধ চলাচলের সুযোগ দেয়, আর এটি সাধারণত ঢাকার একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়।

