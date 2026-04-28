ইমাম খামেনেয়ী ছিলেন ইমাম আলী (আ.)-এর অন্যতম প্রকৃত অনুসারী।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা হযরত আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ আলী খামেনেয়ীর শাহাদাত স্মরণে একটি অনুষ্ঠান বাংলাদেশে সক্রিয় ইরানি প্রতিষ্ঠানসমূহ, দেশটির ইমামিয়া উলেমা কাউন্সিল এবং ঢাকার কেন্দ্রীয় শিয়া হুসাইনিয়ার ট্রাস্টি বোর্ডের সহযোগিতায় হুসাইনিয়া চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়।
ঢাকা থেকে আগত শত শত শিয়া ও সুন্নির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে, বাংলাদেশে নিযুক্ত ইসলামী ইরানের রাষ্ট্রদূত রাহিমী জাহানাবাদী, ইরানের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা, হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়া মুসলিমীন, বাংলাদেশের ইমামিয়া উলেমা পরিষদের চেয়ারম্যান সৈয়দ ইব্রাহিম খলিল রাজভী এবং ঢাকার মুস্তফা আল-আলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্বকারী ওলামা তাঁর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক এবং তাঁর ৩৭ বছরের নেতৃত্বের মহান ও স্থায়ী উত্তরাধিকার সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।
