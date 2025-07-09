  1. Home
"হানজালা" হ্যাকিং গ্রুপ: টেলিগ্রাম ইহুদিবাদী গোয়েন্দা পরিষেবাগুলির সাথে সহযোগিতা করে।

৯ জুলাই ২০২৫ - ১৫:০৬
News ID: 1706218
"হানজালা" হ্যাকিং গ্রুপ ঘোষণা করেছে: আমাদের ২১তম টেলিগ্রাম চ্যানেল মুছে ফেলা "ইহুদিবাদী গোয়েন্দা পরিষেবাগুলির সাথে টেলিগ্রাম প্রশাসকদের নথিভুক্ত এবং বারবার সহযোগিতার" একটি লক্ষণ।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গত কয়েক ঘন্টায়, হানজালাহ হ্যাকিং গ্রুপটি ইরান ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্কে সফলভাবে অনুপ্রবেশ করার পর তাদের ২১তম টেলিগ্রাম চ্যানেলটিও টেলিগ্রাম প্ল্যাটফর্ম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হানজালা কর্তৃক প্রকাশিত একটি বার্তায় এই পদক্ষেপকে আবারও ইহুদিবাদী গোয়েন্দা পরিষেবাগুলির সাথে টেলিগ্রাম নির্বাহীদের নথিভুক্ত সহযোগিতার নিশ্চিতকরণ বলা হয়েছে।বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে এই প্রবণতাকে আর কাকতালীয় বলে বিবেচনা করা যাবে না এবং অতীতে একই রকম ঘটনা বহুবার ঘটেছে।

হানজালাহ ঘোষণা করেছে যে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত, এটি কেবল তার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সমস্ত অফিসিয়াল বিবৃতি প্রকাশ করবে এবং সমর্থক এবং পর্যবেক্ষকদের যাচাইকৃত সংবাদ এবং আপডেটের জন্য কেবল তার অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটি দেখার জন্য অনুরোধ করেছে।

