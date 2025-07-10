গাজার পূর্বে প্রতিরোধ বাহিনীর হাতে আরও এক ইহুদিবাদী সেনার নিহত হওয়ার খবর

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ইসলামিক জিহাদ আন্দোলনের সামরিক শাখা "আল-কুদস" ব্রিগেড এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে: "আমাদের স্নাইপাররা গাজার পূর্বে আল-তুফাহ অঞ্চলের আল-সুরানি পাহাড়ে একজন ইসরায়েলি সেনাকে গুলি করে হত্যা করেছে।"
আল জাজিরা নিউজ চ্যানেলের রিপোর্ট অনুযায়ী, এর আগেও আল-কুদস ব্রিগেড খান ইউনিস শহরে ইহুদিবাদী শাসনের সৈন্য ও সামরিক গাড়ির সমাবেশের লক্ষ্যবস্তু করার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছিল।
ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলি বারবার জোর দিয়ে বলেছে যে তারা ইহুদিবাদী শাসনের আগ্রাসনের মুখে নীরব থাকবে না এবং তাদের ভূমি ও জনগণের défense অব্যাহত রাখবে।
গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনি প্রতিরোধ, ২১ মাস যুদ্ধের পরেও, দখলদার শাসনের সেনাবাহিনীর আক্রমণগুলি বারবার অনুপ্রবেশ এবং অভিযানের মাধ্যমে মোকাবেলা করছে এবং ambush ও আক্রমণাত্মক অভিযানের মাধ্যমে শত্রুর উপর ভারী ক্ষয়ক্ষতি সাধন করছে।
