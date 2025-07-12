পেন্টাগন: ইরানের হামলায় আল-উদেইদে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে

আহলেবাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা – আবনা – এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, পেন্টাগনের জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র "শন পার্নেল" শুক্রবার সন্ধ্যায় একটি বিবৃতি প্রকাশ করে স্বীকার করেছেন: "২৩শে জুন একটি ইরানি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র আল-উদেইদ বিমান ঘাঁটিতে আঘাত হেনেছে।"
পেন্টাগনের মুখপাত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তিনি আরও বলেন: "এটি এমন সময় ঘটেছে যখন বাকি ক্ষেপণাস্ত্রগুলো যুক্তরাষ্ট্র ও কাতারের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা বাধা দেওয়া হয়েছিল।"
পার্নেল আরও দাবি করেছেন: "এই আঘাতে ঘাঁটির সরঞ্জাম ও কাঠামোর সামান্য ক্ষতি হয়েছে। আল-উদেইদ বিমান ঘাঁটি এখনও সম্পূর্ণরূপে সচল রয়েছে এবং আমাদের কাতারি অংশীদারদের সাথে মিলে এই অঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য তার মিশন চালিয়ে যেতে সক্ষম।"
সাম্প্রতিক স্যাটেলাইট চিত্রগুলোতে দেখা গেছে যে ঘাঁটিতে একটি রাডোম (অ্যান্টেনা কভার) ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা সাধারণত সরঞ্জাম এবং যোগাযোগ সরঞ্জাম সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
২রা জুলাই, যুক্তরাষ্ট্র, ২৩শে জুন ভোর থেকে শুরু হওয়া ইরানের বিরুদ্ধে জায়নবাদী শাসনের আগ্রাসনে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে, ফোরদো, ইসফাহান এবং নাতানজে ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় বাঙ্কার-বাস্টিং বোমা দিয়ে হামলা চালায়। এই স্থাপনাগুলোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে, তবে সেগুলোতে বাহ্যিক বিকিরণের মাত্রা বৃদ্ধির কোনো খবর পাওয়া যায়নি।
ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সীমিতকরণ এবং ইরানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়ে তেহরান-ওয়াশিংটন পরোক্ষ আলোচনার মধ্যেই ইরানের আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের ওপর এই আগ্রাসী হামলাগুলো ঘটে।
ইরান কাতারের আল-উদেইদে মার্কিন বিমান ঘাঁটির বিরুদ্ধে "বিশরাত ফাতাহ" অভিযান এবং "ওয়াদ সাদিক ৩" অভিযানের মাধ্যমে এই আগ্রাসী হামলাগুলোর জবাব দিয়েছে। অবশেষে, ৩রা জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের মাধ্যমে ইরানের বিরুদ্ধে আগ্রাসী হামলাগুলো বন্ধ হয়ে যায়।
