ইংল্যান্ডের বৃহত্তম শ্রমিক ইউনিয়ন ইসরায়েলের ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার পক্ষে ভোট দিয়েছে

১২ জুলাই ২০২৫ - ১৩:৪২
News ID: 1707002
Source: ABNA
ইংল্যান্ডের বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন, "ইউনাইট দ্য ইউনিয়ন" (Unite the Union) বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জায়নবাদী শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার পক্ষে ভোট দিয়েছে।

আহলেবাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা – আবনা – এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই ইউনিয়নের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অ্যাকাউন্টের উদ্ধৃতি দিয়ে জানা গেছে, ইংল্যান্ডের বৃহত্তম ট্রেড ইউনিয়ন, "ইউনাইট দ্য ইউনিয়ন" (Unite the Union) বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জায়নবাদী শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার পক্ষে ভোট দিয়েছে।

এই ইউনিয়ন শ্রমিকদের প্রতি ইসরায়েলে পাঠানো অস্ত্রের উৎপাদন, পরিবহন বা স্থানান্তরের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করারও আহ্বান জানিয়েছে।

এই ইউনিয়নের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে: "ইউনাইট" এখন ইসরায়েলি পণ্য ও পরিষেবার পরিবহন বয়কটের জন্য শ্রমিক-নেতৃত্বাধীন প্রচারাভিযানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

