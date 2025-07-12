লেবাননের প্রেসিডেন্ট ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ প্রত্যাখ্যান করেছেন

আহলেবাইত (আ.) বার্তা সংস্থা - আবনা - এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, "জোসেফ আউন" ৩০শে জুন জায়নবাদী শাসনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিডিয়ন সা'আর-এর এই মন্তব্যের প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন যে, ইসরায়েল সিরিয়া ও লেবাননের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে আগ্রহী। আউন জোর দিয়ে বলেন যে, সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের বিষয়টি লেবাননের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতির অংশ নয়।
লেবাননের রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের বিবৃতি অনুসারে, আউন আরব ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কাউন্সিলের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাতে শান্তি ও সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের মধ্যে পার্থক্য করেছেন এবং যোগ করেছেন: শান্তি হলো যুদ্ধবিহীন অবস্থা, এবং যুদ্ধাবস্থা হলো যা বর্তমানে আমাদের চিন্তিত করছে, তবে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের বিষয়টি লেবাননের বর্তমান পররাষ্ট্রনীতিতে স্থান পায় না।
তিনি ইসরায়েলি শাসনের সেনাবাহিনীকে দক্ষিণ লেবাননে এখনও দখল করে রাখা পাঁচটি অঞ্চল থেকে সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
ইসরায়েলি শাসন এবং লেবাননের হিজবুল্লাহর মধ্যে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা সংঘাত, যা গত সেপ্টেম্বরে উন্মুক্ত সংঘাতে পরিণত হয়েছিল, এরপর নভেম্বর মাস থেকে তেল আবিব এবং বৈরুতের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে। তবে, তা সত্ত্বেও, জায়নবাদী শাসনের সেনাবাহিনী যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে লেবাননের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে দেশটির দক্ষিণে, তাদের হামলা অব্যাহত রেখেছে এবং প্রায়শই দাবি করে যে তারা হিজবুল্লাহর সদস্য বা অবস্থানগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করছে।
