ইজ্জাত আল-রিশক: গাজা আত্মসমর্পণ করবে না এবং প্রতিরোধ শর্ত ও সমীকরণ চাপিয়ে দেবে

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ফিলিস্তিনের ইসলামিক প্রতিরোধ আন্দোলন (হামাস)-এর অন্যতম নেতা ইজ্জাত আল-রিশক ঘোষণা করেছেন যে, ইহুদিবাদী শাসনের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু-এর সকল বন্দির মুক্তি এবং হামাসের আত্মসমর্পণের বিষয়ে মন্তব্য যুদ্ধক্ষেত্রের বাস্তবতা নয়, বরং মানসিক পরাজয়ের কারণে সৃষ্ট বিভ্রম প্রতিফলিত করে।
আনাদোলু সংবাদ সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, আল-রিশক আরও যোগ করেছেন: "শত্রু কমান্ডাররা সামরিক অভিযানের মাধ্যমে ইহুদিবাদী বন্দিদের পুনরুদ্ধারে তাদের লজ্জাজনক পরাজয় স্বীকার করার পর, এখন এটা সম্পূর্ণ পরিষ্কার যে তাদের মুক্তির একমাত্র উপায় হলো প্রতিরোধের সাথে একটি গুরুতর চুক্তি এবং বোঝাপড়ার মাধ্যমে।"
তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন যে, গাজা কখনোই আত্মসমর্পণ করবে না এবং প্রতিরোধই শর্ত চাপিয়ে দেবে, ঠিক যেমনটি সমীকরণগুলি নির্ধারণ করেছে।
বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু, যিনি মঙ্গলবার দুবার মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেছেন, আজ - বুধবার - বলেছেন: "ট্রাম্পের সাথে আমার বৈঠক গাজায় বন্দিদের মুক্তির প্রচেষ্টার উপর কেন্দ্র করে ছিল।"
নেতানিয়াহু একটি রেকর্ড করা বার্তায় দাবি করেছেন: "আমরা এক মুহূর্তের জন্যও পিছু হটব না, এবং এটি (জিম্মিদের মুক্তি) আমাদের সাহসী সৈন্যদের সামরিক চাপের কারণে সম্ভব হয়েছে।"
এর আগে কাতারের "আল জাজিরা" চ্যানেল রিপোর্ট করেছিল যে, ট্রাম্প এবং নেতানিয়াহুর দ্বিতীয় বৈঠক এক ঘন্টা ৫০ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল এবং উভয় পক্ষের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি বা ব্যাখ্যা ছাড়াই শেষ হয়েছিল।
আল জাজিরা লিখেছে: "এটি বৈঠকে উত্থাপিত বিষয়গুলিতে মতৈক্যের অভাবের ইঙ্গিত হতে পারে।"
ইহুদি সূত্র যেমন "ইয়েদিওথ আহরোনোট"ও দাবি করেছে যে, ট্রাম্প এই বৈঠকের সময় "গাজা যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য নেতানিয়াহুর উপর প্রচুর চাপ সৃষ্টি করেছেন।"
২০ জানুয়ারিতে ট্রাম্পের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি মেয়াদ শুরু হওয়ার পর থেকে এটি নেতানিয়াহুর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তৃতীয় সফর।
ইহুদিবাদী শাসন গাজার নিরস্ত্র মানুষের উপর তার আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে।
মার্চ মাসে ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি ভেঙে যাওয়ার পর থেকে বিদ্রোহী শাসন গাজার বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ পুনরায় শুরু করেছে। দখলদার বাহিনী গাজা উপত্যকার অনেক এলাকায়, বিশেষ করে দক্ষিণে, অগ্রসর হয়েছে এবং উত্তরে বিশাল এলাকা খালি করার দাবি করেছে। দখলদার সেনাবাহিনী গাজায় থাকার এবং মার্চ মাস থেকে দখল করা নতুন এলাকা থেকে পিছু না হটার হুমকি দিয়েছে এবং খাদ্য ও চিকিৎসা সাহায্যের উপর শ্বাসরুদ্ধকর অবরোধ আরোপ করেছে।
