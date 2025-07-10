জাতিসংঘ ৩ ইউরোপীয় দেশের সমালোচনা করেছে নেতানিয়াহুর জন্য নিরাপদ আকাশসীমা প্রদানের জন্য

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা - আবনা - এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ফিলিস্তিনের দখলকৃত অঞ্চলে মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক ফ্রান্সেসকা আলবানিজ ফ্রান্স, গ্রীস এবং ইতালির সমালোচনা করেছেন ইসরায়েলি শাসনের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে নিরাপদ আকাশসীমা প্রদানের জন্য। এই তিনটি দেশ, যারা রোম সংবিধির সদস্য, তারা নেতানিয়াহুকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের সময় একটি নিরাপদ আকাশপথ সরবরাহ করেছিল।
আল জাজিরা নিউজ চ্যানেলের রিপোর্ট অনুযায়ী, আলবানিজ আজ বুধবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম "এক্স" (পূর্বের টুইটার) এ লিখেছেন: "ইতালি, ফ্রান্স এবং গ্রীসের সরকারগুলিকে ব্যাখ্যা করতে হবে কেন তারা বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে নিরাপদ আকাশসীমা এবং নিরাপদ পথ সরবরাহ করেছে, যাকে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত খুঁজছে এবং যাকে (রোম সংবিধির বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী) গ্রেপ্তার করা উচিত।"
তিনি আরও যোগ করেছেন: "এই তিনটি ইউরোপীয় দেশের নাগরিকদের জানার অধিকার আছে যে, আন্তর্জাতিক আইনি ব্যবস্থাকে লঙ্ঘন করে এমন কোনো রাজনৈতিক পদক্ষেপ তাদের এবং আমাদের দুর্বল করে তোলে এবং সবাইকে ঝুঁকির মুখে ফেলে।"
আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত ২১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গাজা উপত্যকায় ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। একই মাসে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন কমিশন ঘোষণা করে যে তারা আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতকে সমর্থন করে এবং সমস্ত ইইউ সদস্য রাষ্ট্র নেতানিয়াহুর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর করতে বাধ্য।
নেতানিয়াহুর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের প্রতি বিশ্বের প্রতিশ্রুতির একটি সত্যিকারের পরীক্ষা। রোম সংবিধির ৮৯ অনুচ্ছেদ সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের সাথে সহযোগিতা করতে বাধ্য করে।
২০২৫ সালের এপ্রিলে, নেতানিয়াহুকে বুদাপেস্ট থেকে ওয়াশিংটন পর্যন্ত একটি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল যাতে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের সদস্য দেশগুলিতে জরুরি অবতরণ এড়ানো যায়, যা তার গ্রেপ্তারের কারণ হতে পারত।
হিব্রু মিডিয়া নেতানিয়াহুর বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে অনুরূপ কোনো পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের সদস্য নয়, তবে নেতানিয়াহু জরুরি অবতরণের কারণে গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়ে আদালতের সদস্য দেশগুলির আকাশসীমায় ভ্রমণ করতে ভয় পাচ্ছিলেন।
৭ অক্টোবর ২০২৩ সাল থেকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে, ইসরায়েলি শাসন গাজায় গণহত্যা চালিয়ে আসছে, যার মধ্যে রয়েছে হত্যা, অনাহার, ধ্বংস এবং জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি। এই শাসন এই অপরাধগুলি বন্ধ করার জন্য সমস্ত আন্তর্জাতিক আহ্বান এবং আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের আদেশ উপেক্ষা করেছে।
এই যুদ্ধ এখন পর্যন্ত ১৯৪,০০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনিকে নিহত ও আহত করেছে এবং ১০,০০০ এরও বেশি মানুষ নিখোঁজ হয়েছে। এছাড়াও, লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং দুর্ভিক্ষ অনেককে, যার মধ্যে কয়েক ডজন শিশুও রয়েছে, তাদের জীবন কেড়ে নিয়েছে।
342/
Your Comment