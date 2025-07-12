পশ্চিম তীরে একজন মার্কিন নাগরিকের মৃত্যুর বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের বিবৃতি

আহলেবাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা – আবনা – এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর আল জাজিরাকে জানিয়েছে: "আমরা পশ্চিম তীরে একজন মার্কিন নাগরিকের মৃত্যুর খবর সম্পর্কে অবগত আছি।"
মন্ত্রণালয় যোগ করেছে: "বিদেশে মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার চেয়ে আমাদের কাছে অন্য কোনো উচ্চতর অগ্রাধিকার নেই।"
মন্ত্রণালয় অনুসারে, এই কঠিন সময়ে পরিবারের গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধার কারণে, তারা আর কোনো তথ্য দিতে পারবে না।
শুক্রবার, বসতি স্থাপনকারীরা রামাল্লার উত্তরে সিনজিল বসতিতে ২৩ বছর বয়সী সাইফুল্লাহ কামেল মুসাল্লাতকে নৃশংসভাবে মারধর করে, যার ফলে তার মৃত্যু হয়।
ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘোষণা করেছে যে, রামাল্লার উত্তরে সিনজিল বসতিতে বসতি স্থাপনকারীদের দ্বারা গুরুতর মারধরের শিকার হওয়ার পর ২৩ বছর বয়সী "সাইফুদ্দিন কামেল আবদেলকরিম মুসাল্লাত" মারা গেছেন।
পরে মন্ত্রণালয় ঘোষণা করে যে, ২৩ বছর বয়সী মোহাম্মদ শালবিও একই বসতিতে বসতি স্থাপনকারীদের গুলিতে শহীদ হয়েছেন।
ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আরও জানায় যে, এই দুই শহীদ ছাড়াও, সিনজিল এবং আল-মাজরা'আ আশ-শারকিয়া বসতিগুলোর মধ্যবর্তী এলাকায় বসতি স্থাপনকারীদের সাথে সংঘর্ষে আরও ৪০ ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন।
ফিলিস্তিনি সূত্র জানিয়েছে যে, সিনজিল বসতিতে বসতি স্থাপনকারীদের এই নতুন হামলা দখলদার বাহিনীর সমর্থনে পরিচালিত হয়েছে।
সূত্রগুলো জানিয়েছে যে, বসতি স্থাপনকারী গোষ্ঠীগুলো সিনজিলের আশেপাশের বনে আটকে পড়া তরুণদের কাছে চিকিৎসা দলের পৌঁছাতে বাধা দিয়েছে।
ফ্লোরিডার টাম্পার বাসিন্দা মুসাল্লাতের আত্মীয়দের উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়াশিংটন পোস্ট লিখেছে যে, তাকে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা মারধর করে হত্যা করেছে।
মুসাল্লাতের বাবা বলেছেন: "এটি একটি দুঃস্বপ্ন এবং অবিশ্বাস্য অন্যায় যা কোনো পরিবারেরই মুখোমুখি হওয়া উচিত নয়।"
তিনি মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরকে "তাৎক্ষণিক তদন্ত পরিচালনা করতে এবং সাইফকে হত্যাকারী ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের তাদের অপরাধের জন্য জবাবদিহি করতে" আহ্বান জানিয়েছেন।
তিনি যোগ করেছেন: "আমরা ন্যায়বিচার চাই।"
মুসাল্লাতের দুই আত্মীয় বলেছেন যে তিনি গত জুনে রামাল্লার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত আল-মাজরা'আ আশ-শারকিয়া গ্রামে তার পরিবারের সাথে দেখা করতে পশ্চিম তীরে গিয়েছিলেন।
ইসরায়েলি দখলদার সেনাবাহিনীও ঘোষণা করেছে যে তারা সিনজিল বসতিতে এই ঘটনা তদন্ত করছে এবং দাবি করেছে যে গ্রামের কাছে "ইসরায়েলিদের দিকে পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে" এবং "এলাকায় একটি সহিংস সংঘর্ষ হয়েছে।"
জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় গত মার্চ মাসে ঘোষণা করেছে যে, ইসরায়েল পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপনকে ইসরায়েলের সাথে ধীরে ধীরে এই অঞ্চলগুলোকে সংযুক্ত করার অংশ হিসেবে প্রসারিত ও শক্তিশালী করেছে, যা আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন।
জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালত গত বছর ঘোষণা করেছে যে, ইসরায়েলের ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড দখল এবং বসতি নির্মাণ উভয়ই অবৈধ এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্ধ করা উচিত।
