কওমে সিয়োনবাদী শাসনের অপরাধে শহীদদের জানাজা

আহলুল বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা - আবনার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইমাম আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর জনসংযোগ বিভাগ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে: আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে অভিশপ্ত সিয়োনবাদী শাসনের সাম্প্রতিক আগ্রাসনে শহীদ পাসদার কর্নেল আলিরেজা রেজাজাদেহ মোকাদ্দাম এবং পাসদার ক্যাপ্টেন আলী আলিরেজায়ী-এর পবিত্র দেহের জানাজা মঙ্গলবার, ২৪শে তির, সকাল ৯:৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে।
এই মূল্যবান শহীদদের মরদেহ ইমাম হাসান আসকারী (আ.) মসজিদ থেকে হযরত মাসুমা (আ.)-এর পবিত্র মাজারের দিকে বিভিন্ন স্তরের জনগণ, শহীদ পরিবারের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আলেম-ওলামা, শিক্ষার্থী এবং প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে জানাজা করা হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে: ইমাম আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) বিপ্লবী গার্ড বাহিনী প্রদেশের শহীদ-প্রেমী এবং হেজবুল্লাহর অনুসারী জনগণকে এই প্রিয় শহীদদের জানাজা ও দাফন অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।
