বেলুচিস্তানে যাত্রীদের হত্যা, মানবতা ও জাতীয় স্থিতিশীলতার বিরুদ্ধে একটি অপরাধ

১৩ জুলাই ২০২৫ - ১২:০০
News ID: 1707335
Source: ABNA
কুইটা থেকে পাঞ্জাবগামী একটি যাত্রীবাহী বাসে ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলার পর, পাকিস্তানের প্রখ্যাত শিয়া আলেম আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ সাজিদ আলী নাকভি এবং সিনেটর রাজা নাসির আব্বাস এই নৃশংস অপরাধের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং বেলুচিস্তানে অস্থিতিশীলতার কারণগুলির বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন।

আহলুল বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা - আবনা - অনুসারে, পাকিস্তানের শিয়া আলেমদের কাউন্সিলের প্রধান আয়াতুল্লাহ সাইয়্যেদ সাজিদ আলী নাকভি কুইটা, বেলুচিস্তান প্রদেশের কেন্দ্র, থেকে পাঞ্জাবগামী একটি যাত্রীবাহী বাসে সন্ত্রাসী হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং বলেছেন: "পরিচয়পত্র যাচাইয়ের পর যাত্রীদের লক্ষ্যবস্তু করা একটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং উদ্বেগজনক কাজ।"

তিনি এই লক্ষ্যবস্তু হত্যার শিকারদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা ও শোক প্রকাশ করেছেন।

বেলুচিস্তানে হত্যা পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার উপর একটি প্রকাশ্য হামলা

পাকিস্তানের মজলিস ওয়াহদাত-ই-মুসলিমিনের প্রধান সিনেটর রাজা নাসির আব্বাস জাফরিও ঘোষণা করেছেন: "বেলুচিস্তানে সাম্প্রতিক অস্থিতিশীলতা, সন্ত্রাসী হামলা এবং নিরপরাধ নাগরিকদের শাহাদাত একটি জাতীয় বিপর্যয়ের চেয়ে কম কিছু নয়। এই বেদনাদায়ক ঘটনায় প্রতিটি পাকিস্তানি হৃদয় ব্যথিত ও শোকাহত। এই কাজগুলি কেবল মানবতার বিরুদ্ধে বড় অপরাধই নয়, বরং আমাদের প্রিয় দেশের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার উপর একটি সরাসরি হামলা।"

তিনি জোর দিয়ে বলেছেন: "প্রমাণ এবং মাঠের বাস্তবতা দেখায় যে শত্রু শক্তি, বিশেষ করে ভারত ও ইসরায়েল, একটি গোপন জোটের আকারে এই ঘটনাগুলির পিছনে রয়েছে। তাদের লক্ষ্য হল পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং জাতীয় ঐক্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য বেলুচিস্তানে বিভেদ, অবিশ্বাস এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। এই ষড়যন্ত্রগুলি দীর্ঘকাল ধরে চলছে এবং তাদের লক্ষ্য হল দেশের অভ্যন্তরীণ দুর্বল করা এবং জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা।"

রাজা নাসির আরও বলেছেন: "আমরা এই অত্যাচার ও বর্বরতার তীব্র নিন্দা জানাই এবং আবারও জোর দিয়ে বলছি যে দেশের নিরপরাধ শহীদদের রক্ত ইনশাআল্লাহ বৃথা যাবে না। এই নিরপরাধ প্রাণঘাতী হত্যাকারীরা তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে এবং তাদের দুষ্ট পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হবে।"

পাকিস্তানের মজলিস ওয়াহদাত-ই-মুসলিমিনের প্রধান যোগ করেছেন: "এই সংবেদনশীল সময়ে, আমাদের রাজনৈতিক পরিপক্কতা, জাতীয় ঐক্য এবং প্রজ্ঞার সাথে কাজ করতে হবে। এখন রাজনৈতিক সুবিধা বা বিরোধের সময় নয়, বরং শত্রুর ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করার এবং বেলুচিস্তান ও সমগ্র দেশকে শান্তির আশ্রয়ে পরিণত করার সময়। বেলুচিস্তানের দেশপ্রেমিক জনগণ এই ভূমির সম্পদ ও সম্মান। তাদের সাথে ভালোবাসা, বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং আলোচনা, ন্যায়বিচার এবং স্বচ্ছ নীতির মাধ্যমে তাদের সমস্যাগুলি সমাধান করা প্রয়োজন।"

তিনি বলেছেন: "পাকিস্তান এখন একটি সংবেদনশীল ও ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে রয়েছে। রাজনীতিবিদ, অভিজাত এবং সরকারি সংস্থাগুলির উপর একটি ভারী দায়িত্ব রয়েছে যে তারা চরম বিচক্ষণতার সাথে এবং জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করে পদক্ষেপ নেবে, কারণ সামান্যতম অবহেলা অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে। আমাদের সম্মিলিত কৌশল এবং ঐক্যের মাধ্যমে প্রিয় দেশের স্থিতিশীলতা, শান্তি এবং অগ্রগতির পথ সুগম করতে হবে।"

