গাজা থেকে ইসরায়েলের প্রত্যাহারের পরিধি নিয়ে নতুন পরিকল্পনা সম্পর্কে খবর

আহলুল বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা - আবনা - অনুসারে, ইসরায়েলি শাসন আজ রবিবার নতুন পরিকল্পনা উপস্থাপন করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা গাজা উপত্যকা থেকে প্রত্যাহারের পরিধি, যার মধ্যে মোরাগ অক্ষের নিয়ন্ত্রণও অন্তর্ভুক্ত, তার বিস্তারিত বর্ণনা করবে। এদিকে, আজ প্রকাশিত খবরে দেখা গেছে যে ইসলামিক প্রতিরোধ আন্দোলন (হামাস) এবং দখলদার শাসনের মধ্যে দোহায় পরোক্ষ আলোচনা বাধা ও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, তবে এখনও ভাঙ্গনের পর্যায়ে পৌঁছায়নি।
হিব্রু চ্যানেল 12 একটি জ্ঞাত বিদেশী সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে ইসরায়েল কাতারি মধ্যস্থতাকারীদের অনুরোধের জবাবে নতুন পরিকল্পনা উপস্থাপন করবে।
সূত্রটি উল্লেখ করেছে যে কাতারিরা ইসরায়েলকে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে এর পূর্বের পরিকল্পনাগুলি হামাস প্রত্যাখ্যান করবে এবং আলোচনার পতন ঘটাতে পারে।
এই সময়ে, একটি ফিলিস্তিনি সূত্র এএফপিকে জানিয়েছে যে দোহা আলোচনা "জটিল বাধা ও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।" এই জটিলতাগুলি ইসরায়েলের প্রত্যাহারের পরিকল্পনার উপর জোর দেওয়ার কারণে উদ্ভূত হয়েছে, যা এটি শুক্রবার পুনঃস্থাপনের জন্য উপস্থাপন করেছিল এবং এতে গাজা উপত্যকার ৪০ শতাংশেরও বেশি অঞ্চলে তার সামরিক বাহিনী বজায় রাখা অন্তর্ভুক্ত, যা হামাস প্রত্যাখ্যান করে।
সূত্রটি সতর্ক করেছে যে প্রত্যাহারের পরিকল্পনা "পশ্চিম রাফাহ অঞ্চলের একটি অংশে কয়েক লক্ষ বাস্তুচ্যুত মানুষকে স্থান দেওয়ার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে যাতে নাগরিকদের মিশর বা অন্যান্য দেশে স্থানান্তরিত করার প্রস্তুতি নেওয়া যায়, যা হামাস প্রত্যাখ্যান করে।"
তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে হামাসের আলোচনা দল "ইসরায়েল কর্তৃক উপস্থাপিত পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করবে না, কারণ তারা গাজা উপত্যকার প্রায় অর্ধেক এবং এর বিচ্ছিন্নতা পুনরায় দখলের বৈধতা দেখায়, কোন প্রবেশপথ বা অবাধ চলাচল ছাড়াই, নাৎসি শিবিরের মতো।"
সূত্রটি উল্লেখ করেছে যে কাতারি এবং মিশরীয় মধ্যস্থতাকারীরা "উভয় পক্ষকে গাজা থেকে প্রত্যাহারের বিষয়ে আলোচনা স্থগিত করতে অনুরোধ করেছে যতক্ষণ না মার্কিন দূত 'স্টিভ উইটকফ' দোহায় পৌঁছান।"
আরেকটি ফিলিস্তিনি সূত্র জোর দিয়ে বলেছে যে "হামাস ইসরায়েলি বাহিনীর ২ মার্চের পর ইসরায়েল কর্তৃক দখলকৃত সমস্ত অঞ্চল থেকে প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছে।"
তবে, তিনি উল্লেখ করেছেন যে "সাহায্য এবং বন্দী বিনিময়ের বিষয়ে 'অগ্রগতি' হয়েছে।"
এই প্রসঙ্গে, হিব্রু মিডিয়া জানিয়েছে যে কাতারের রাজধানীতে হামাসের সাথে পরোক্ষ আলোচনা বন্ধ হয়নি। তারা আলোচনার মধ্যে ইসরায়েলি দলের অব্যাহত অংশগ্রহণ এবং মধ্যস্থতাকারীদের সাথে এর সহযোগিতার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
হিব্রু চ্যানেল 12 একটি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজনৈতিক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে আলোচনা বন্ধ হয়নি এবং ইসরায়েলি দল "হামাসের বাধা সত্ত্বেও" দোহায় আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।
বুধবার, হামাস গাজায় একটি চুক্তি অর্জনের জন্য তার নমনীয়তার অংশ হিসাবে দশজন জীবিত ইসরায়েলি বন্দীর মুক্তি দিতে সম্মত হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে, যখন ইসরায়েল এখনও গাজা থেকে প্রত্যাহার সহ "প্রধান বিষয়গুলিতে" কঠোর অবস্থানে রয়েছে। বিপরীতে, ইসরায়েল এখনও রাফাহ অঞ্চলে ২ থেকে ৩ কিলোমিটার এবং সীমান্ত অঞ্চলের বাকি অংশে ১ থেকে ২ কিলোমিটার প্রশস্ত একটি বাফার জোন তৈরির উপর জোর দিচ্ছে।
অন্যদিকে, হিব্রু চ্যানেল 13 একটি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজনৈতিক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে "দোহায় আলোচনা চলছে এবং শনিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং আলোচনা দল মিশরীয় এবং কাতারি মধ্যস্থতাকারীদের সাথে সহযোগিতা করছে।"
রাজনৈতিক কর্মকর্তা ব্যাখ্যা করেছেন যে ইসরায়েলি আলোচনা দল "প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং কৌশলগত বিষয়ক মন্ত্রী রন ডারমারের সাথে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ বজায় রেখেছে।"
এই রাজনৈতিক কর্মকর্তা দাবি করেছেন যে "হামাস বাধা সৃষ্টি করছে এবং কোন নমনীয়তা দেখাচ্ছে না এবং আলোচনার দুর্বল করতে এবং ইসরায়েলের জনমতকে চাপ দিতে একটি প্রচার অভিযান শুরু করেছে।"
কয়েক দিন আগে, হামাস একটি বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে যে "কিছু মৌলিক বিষয় এখনও আলোচনাধীন রয়েছে, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সাহায্য প্রবাহ, দখলদার বাহিনীর গাজা উপত্যকা থেকে প্রত্যাহার এবং স্থায়ী যুদ্ধবিরতির জন্য বাস্তব গ্যারান্টি প্রদান।"
কয়েক দিন ধরে দোহা হামাস এবং দখলদারদের দলের মধ্যে কাতারি এবং মিশরীয় মধ্যস্থতায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশগ্রহণে পরোক্ষ আলোচনার একটি নতুন রাউন্ড দেখছে, যার লক্ষ্য যুদ্ধবিরতি এবং বন্দী বিনিময় চুক্তি অর্জন করা।
