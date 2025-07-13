  1. Home
কেন সিরিয়ার শিয়াদের হোমস শহরের উপকণ্ঠে ফেরা স্থায়ী হচ্ছে না? / আশরাফিয়া গ্রামের শিয়া পরিবারগুলো আবারও বাস্তুচ্যুত হয়েছে

১৩ জুলাই ২০২৫ - ১১:৫৮
News ID: 1707332
Source: ABNA
হোমস শহরের উপকণ্ঠে আশরাফিয়া গ্রামে শিয়া পরিবারগুলির সীমিত প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা জুলানি সরকারের অনুগত কিছু বাহিনীর চাপ ও ভয়ের কারণে ব্যর্থ হয়েছে।

আহলুল বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা - আবনা - অনুসারে, সিরিয়ার মানবাধিকার সূত্রগুলি হোমস শহরের উপকণ্ঠে আশরাফিয়া গ্রামে সিরিয়ার কিছু শিয়া পরিবারের প্রত্যাবর্তনের খবর দিয়েছে; তবে এই পরিবারগুলিকে নিরাপত্তার হুমকির কারণে আবার গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদন অনুসারে, আশরাফিয়া গ্রামের কিছু পরিবার, যাদের বেশিরভাগই বয়স্ক এবং শিশু নিয়ে গঠিত ছিল, তাদের বাড়িতে ফিরে গিয়েছিল; গত বছর সংঘাত শুরু হওয়ার এবং বাশার আল-আসাদ সরকারের পতনের সাথে সাথে তারা এই বাড়িগুলি ছেড়েছিল।

তবে, সিরিয়ার এই শিয়া পরিবারগুলি তাদের বাড়িতে ফিরে আসার সাথে সাথেই জুলানি সরকারের অনুগত কিছু উপাদান তাদের হয়রানি ও ভয় দেখানো শুরু করে। গভীর রাতে সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ এবং বিক্ষিপ্ত গুলি চালানোর মতো ঘটনাগুলির কারণে এই পরিবারগুলি তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য "সামাজিক শান্তি কমিটি"-র সাথে দেখা করার দাবি জানায়।

স্থানীয় সূত্র মতে, এই হুমকিগুলি সিরিয়ার এই শিয়া পরিবারগুলির ফিরে আসার মাত্র কয়েক দিন পরেই ঘটেছিল এবং শেষ পর্যন্ত তাদের আবার তাদের বাড়িঘর ছেড়ে হোমস শহরের নিরাপদ এলাকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করে।

উল্লেখ্য, হোমস শহরের উত্তরাঞ্চলের উপকণ্ঠের গ্রামগুলির শিয়া ধর্মাবলম্বী বেশিরভাগ বাসিন্দা গত বছর নিরাপত্তাহীনতা এবং সংঘাতের কারণে তাদের বাড়িঘর ছেড়েছিল। সিরিয়ার পূর্ববর্তী সরকারের পতনের পর, হোমস শহরের উত্তরাঞ্চলের উপকণ্ঠে অবস্থিত শিয়া-অধ্যুষিত গ্রামগুলি যেমন "আশরাফিয়া", "মোখতারিয়াহ", "কাফর আবদ" এবং "ঘান্তু" এবং সেইসাথে লেবাননের সীমান্তের কাছে সিরিয়ার কাসির শহরের পশ্চিমে অবস্থিত শিয়া-অধ্যুষিত গ্রামগুলি সশস্ত্র ডাকাতি, লুটপাট এবং ইচ্ছাকৃত অগ্নিসংযোগের শিকার হয়েছিল; এই কাজগুলি বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি এবং জোরপূর্বক উচ্ছেদের লক্ষ্যে করা হয়েছিল।

