নেতানিয়াহু ইরানি বিজ্ঞানীদের হত্যার দায় স্বীকার করেছেন

আহলুল বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা - আবনা - অনুসারে, সিয়োনবাদী শাসনের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ফক্স নিউজ নেটওয়ার্কের সাথে একটি সাক্ষাৎকারে তার সন্ত্রাসী সরকারের ইতিহাস উল্লেখ করে বিগত বছরগুলিতে ইরানি বিজ্ঞানীদের হত্যার দায় স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন: "আমরা এর আগেও ইরানি বিজ্ঞানীদের সরিয়ে দিয়েছি, তবে সাম্প্রতিক যুদ্ধে, আমরা আরও অনেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বকে লক্ষ্যবস্তু করেছি।"
বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আরও ঘোষণা করেছেন: তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে আরব দেশগুলির সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য কাজ করছেন।
তিনি ঘোষণা করেছেন: তেল আবিব গাজা উপত্যকায় ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতি স্থাপনের জন্য একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে।
নেতানিয়াহু আরও বলেছেন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার সাম্প্রতিক সফরে তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে গাজায় একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর বিষয়ে সহযোগিতা করেছেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন যে এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে।
সিয়োনবাদী শাসনের প্রধানমন্ত্রীর এই দাবি এমন সময়ে করা হয়েছে যখন তাকে হামাসের সাথে বন্দী বিনিময়ের চুক্তিতে পৌঁছানোর প্রধান বাধা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
নেতানিয়াহু আরও দাবি করেছেন: আমরা অবশেষে গাজায় আমাদের সমস্ত লক্ষ্য অর্জন করব, যার মধ্যে হামাসের ধ্বংসও রয়েছে।
ইরানের সাথে যুদ্ধে এই শাসনের যে বিশাল ক্ষতি হয়েছে তা উল্লেখ না করে, সিয়োনবাদী শাসনের প্রধানমন্ত্রী অবাস্তব মন্তব্যে দাবি করেছেন: তেল আবিব ইরানের বিরুদ্ধে একটি বড় বিজয় অর্জন করেছে এবং এটি একটি উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির পথ তৈরি করতে পারে!
অভ্যন্তরীণ সমস্যার কথা উল্লেখ না করে যা তাকে এড়াতে বিদেশী যুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য করেছে, তিনি দাবি করেছেন: ইরানি সরকার অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে রয়েছে এবং তাকে নজরদারিতে রাখতে হবে।
