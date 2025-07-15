  1. Home
পদ্ধতিগত যৌন নিপীড়ন: ইহুদিবাদী সমাজের সবচেয়ে অন্ধকার দিকগুলো উন্মোচিত

১৫ জুলাই ২০২৫ - ২২:৪৮
অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে তালমুদিক গণ-অনুষ্ঠানের সময় শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের নতুন বিবরণ প্রকাশ পাওয়া ইহুদি সমাজকে মারাত্মকভাবে ধাক্কা দিয়েছে।

আল-আরাবি আল-জাদিদ নিউজ ওয়েবসাইট সম্প্রতি একটি নিবন্ধে লিখেছে: ইসরায়লি বিচার ব্যবস্থা বর্তমানে নৈতিক দুর্নীতির দুটি মামলা তদন্ত করছে যা গাজা যুদ্ধের ঘটনাবলী এবং ইসরায়েলি মিডিয়ার উপর এর আধিপত্য থাকার কারণে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। মেহের নিউজের বরাত দিয়ে পার্সটুডে গত সপ্তাহের মঙ্গলবার ইসরায়েলি সামরিক পুলিশ হিটজ রাডার সিস্টেমে কর্মরত সাত সৈন্যকে ইউনিটে তাদের সহকর্মীদের বিরুদ্ধে যৌন ও মানসিক আক্রমণে জড়িত থাকার জন্য গ্রেপ্তার করেছে।

ইহুদিবাদী সংবাদপত্র ইয়েদিওথ আহরোনোথ তাদের ওয়েবসাইটে জানিয়েছে যে এই পদক্ষেপগুলো নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে প্রবীণ সৈন্যদের স্বাভাবিক আচরণের অংশ ছিল এবং এর মধ্যে অপমান, যৌন ও মানসিক নির্যাতন অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে কয়েক ডজন ইহুদিবাদী সৈন্য এই পদক্ষেপের শিকার হয়েছে এবং যৌন নির্যাতনের তদন্ত এখনও চলছে। এই সূত্রগুলো থেকে জানা যায় যে এই পদক্ষেপগুলো কিছু ইরানের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী সরকারের আগ্রাসন এবং প্রতিশোধমূলক অভিযান অপারেশন প্রতিশ্রুতি ৩ এর সময় ঘটে থাকতে পারে, যে সময়টি ইহুদিবাদী সরকারের বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সবচেয়ে বেশি ব্যস্ত এবং তাদের মিশনে থাকা উচিত ছিল!

তালমুদিক রীতিনীতির শিকার শিশুরা

দ্বিতীয় মামলাটি অধিকৃত অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বেনি ব্রাক শহরের হারেদি সম্প্রদায়ের তালমুদিক চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগের সাথে সম্পর্কিত, যা গত দুই দশক ধরে শিশুদের উপর ব্যাপক যৌন নির্যাতনের ইঙ্গিত দেয়। বলা হয় যে এই মামলায় অনেক ভুক্তভোগী রয়েছেন যাদের এই অপরাধের অপরাধীরা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের না করার জন্য হুমকি দিয়েছিলেন।

ইয়েদিওথ আহরোনোথ আরো যোগ করেছেন যে ইহুদিবাদী সংগঠন "হাশোমিরিম" এর প্রধান এবং শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব চেইম রোটিয়ার, কয়েক বছর ধরে বলপ্রয়োগ এবং সহিংসতার মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের যৌন নির্যাতনে ভূমিকা পালন করতে পারেন।

রোটিয়ারকে গত সপ্তাহে বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই মামলায় আরেক হারেদি ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে, যিনি ২৫ বছর ধরে কিশোর-কিশোরী ও শিশুদের ধর্ষণ করে আসছেন। এই ধর্ষণের শিকাররা ছিল ১২ বছর বা তার বেশি বয়সী শিশু, যাদের আদালতে ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

রোটিয়ারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ইয়োয়েল ইউসুফকে সম্প্রতি গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে এই অপরাধের শিকারদের নীরবতায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বর্তমানে, ১০ জনেরও বেশি ভুক্তভোগী আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের অভিযোগ ঘোষণা করেছেন। ভুক্তভোগীরা এই অপরাধের মুখে নীরবতা অবসানের আহ্বান জানিয়েছেন এবং অন্যদেরও তাদের নীরবতা ভাঙতে এবং এই কর্মকাণ্ডের শিকার হলে তাদের অভিযোগ দায়ের করার আহ্বান জানিয়েছেন।

কঠোর ও বেদনাদায়ক স্বীকারোক্তি

শিশুদের গণধর্ষণের তালমুদিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী নারীদের কজন ইয়েল এরিয়েল যিনি জয়োনিস্ট নেসেটের অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন, তিনি তালমুদিক অনুষ্ঠানের সময় হারেদি সম্প্রদায়ের শিশুদের উপর সংঘটিত বিপজ্জনক যৌন নির্যাতন সম্পর্কে কঠোর স্বীকারোক্তি দেন।

তিনি ইসরায়েলি চ্যানেল ১৩-কে একটি সাক্ষাৎকারও দেন এবং বলেন যে তিনি শিশু হিসেবে এই বৃত্তে প্রবেশ করেছিলেন এবং ২০ বছর বয়স পর্যন্ত এই অপরাধ ও সহিংসতার শিকার হতে বাধ্য হন। এই সাক্ষাৎকারে তিনি স্বীকার করেন যে তিনি জানতেন যে ইসরায়েলি শাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যার মধ্যে নেসেটের বর্তমান এবং প্রাক্তন প্রতিনিধিরাও আছেন এই ধর্ষণের সাথে জড়িত।

এই জয়োনিস্ট মহিলা এই মামলাটি বন্ধ করার জন্য চাপ এবং হুমকি সম্পর্কে রিপোর্ট করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে এই অনুষ্ঠানে তাকে শিশুদের উপর অনেক ধর্ষণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল, কিন্তু এই কাজগুলো তার নিজের ইচ্ছায় হয়নি এবং তিনি আজ এই ধর্ষণ সম্পর্কে কথা বলার ক্ষেত্রে তার দায়িত্ব দেখেন।

ইহুদিবাদী সংবাদপত্র ইয়েদিওথ আহরোনোথের একটি তদন্তে, আরও বেশ কয়েকজন মহিলার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল এবং তারা স্বীকার করেছিলেন যে তালমুদিক অনুষ্ঠানগুলো কিশোরী মেয়ে এবং ছেলেদের ধর্ষণ এবং যৌন নির্যাতনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই ধর্ষণগুলো প্রায়শই প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তালমুদিক অনুষ্ঠানের অজুহাতে পরিচালনা করে। এই মামলার ভুক্তভোগীদের মতে, এই ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু ডাক্তার, শিক্ষক, পুলিশ অফিসার অথবা ইহুদিবাদী নেসেটের বর্তমান এবং প্রাক্তন সদস্য।

তাস মেইর হলেন আরেকজন ভুক্তভোগী যিনি ৬ বছর বয়সে এই অনুষ্ঠানে তার উপস্থিতির কথা বলেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে তিনি বিভিন্ন ধর্ষণের সাক্ষী ছিলেন। তিনি বলেন যে এই ধর্ষণগুলো মধ্যে একটিতে তার জীবন এমনকি ঝুঁকির মধ্যে ছিল এবং তিনি শ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন।

মামলার আরেকজন ভুক্তভোগী মামলাটি বন্ধ করার প্রচেষ্টা সম্পর্কে রিপোর্ট করেছেন এবং বলেছেন যে তিনি আপিল দায়ের করে মামলাটি পুনরায় চালু করেছিলেন এবং গর্ভবতী থাকাকালীন আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়েছিলেন।

আরেকজন ভুক্তভোগী, ইয়েল শাত্রিত বলেছেন যে তাকে ৩ বছর বয়স থেকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন যে সেই সময়ে তার বিরুদ্ধে সংঘটিত ধর্ষণ সম্পর্কে তার কোনও জ্ঞান ছিল না।

সোসাইটি ফর দ্য সাপোর্ট অফ উইমেন ভিক্টিমস অফ সেক্সুয়াল অ্যাসল্টের নির্বাহী পরিচালক নামা গোল্ডবার্গ বলেন যে এই প্রমাণ নতুন নয় এবং বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে, কিন্তু পুলিশ এই মামলাগুলি সঠিকভাবে মোকাবেলা করছে না। তিনি বলেন যে তিনি বছরের পর বছর ধরে শিশুদের বিরুদ্ধে এই দুঃখজনক ধর্ষণ সম্পর্কে অনেক শুনেছেন।

