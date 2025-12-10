আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): সুদানের র্যাপিড রিঅ্যাকশন ফোর্সেস ঘোষণা করেছে যে তারা দক্ষিণ কর্ডোফান রাজ্যের হেগলিগ তেল অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে, এমন একটি এলাকা যেখানে সাম্প্রতিক মাসগুলিতে বাহিনী এবং সুদানী সেনাবাহিনীর মধ্যে তীব্র লড়াই হয়েছে।
র্যাপিড রিঅ্যাকশন ফোর্সেসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে: "হেগলিগ তেল অঞ্চলের মুক্তি দেশের ভূখণ্ডের সম্পূর্ণ মুক্তির পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিন্দু, কারণ এই অঞ্চলটি অত্যন্ত অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার এবং সম্প্রসারণের জন্য পোর্ট সুদান গ্রুপের অর্থায়নের প্রধান উৎস ছিল।"
বাহিনী আরও জোর দিয়ে বলেছে যে "দক্ষিণ সুদান প্রজাতন্ত্রের জনগণের স্বার্থ নিশ্চিত করার জন্য এই অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ তেল স্থাপনার নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা অপরিহার্য, এমন একটি দেশ যার অর্থনীতি মূলত তেল সম্পদের উপর নির্ভরশীল, যা সুদানের ভূখণ্ডের মাধ্যমে বিশ্ব বাজারে পরিবহন করা হয়।"
এটি লক্ষণীয় যে হেগলিগ অঞ্চলটি সুদানের বৃহত্তম তেলক্ষেত্রের আবাসস্থল এবং দক্ষিণ সুদানের সীমান্তে অবস্থিত। দক্ষিণ সুদানের তেল লোহিত সাগর উপকূলে অবস্থিত পোর্ট সুদান শহরে বিস্তৃত একটি পাইপলাইনের মাধ্যমেও রপ্তানি করা হয়।
