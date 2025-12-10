  1. Home
  2. সংবাদ পরিষেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

হামাস ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে প্রস্তুত, তবে এর জন্য তারা একটি শর্তও রেখেছে।

১০ ডিসেম্বর ২০২৫ - ১২:১৪
News ID: 1759993
হামাস ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে প্রস্তুত, তবে এর জন্য তারা একটি শর্তও রেখেছে।

ইসরায়েলি সংবাদপত্র জানিয়েছে যে ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন (হামাস) ২০২৬ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে প্রস্তুত, তবে একটি ফিলিস্তিনি দলের কাছে হস্তান্তর করবে!

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসরায়েলের হায়োম সংবাদপত্র জানিয়েছে যে দীর্ঘমেয়াদী, দশ বছরের যুদ্ধবিরতির অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে একটি ফিলিস্তিনি সত্তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব বিবেচনা করছে হামাস। সংবাদপত্রটি উল্লেখ করেছে যে আন্দোলনের দ্বারা নির্ধারিত শর্ত হল ইসরায়েলকে "লাল রেখা", দ্বিতীয় প্রত্যাহার রেখায় প্রত্যাহার করতে হবে।

গাজা উপত্যকার নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে সংবাদপত্রটি বলেছে যে হামাস কেবলমাত্র ভারী অস্ত্র, যেমন রকেট এবং ভারী মর্টার, একটি সম্মত ফিলিস্তিনি সত্তার কাছে হস্তান্তর করতে প্রস্তুত যারা এই অস্ত্রগুলিকে "বিশ্বাসের" মধ্যে রাখবে।

সংবাদপত্রের মতে, এই সংস্থার নেতৃত্বে থাকবেন প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার, যিনি গাজা উপত্যকার পুনর্গঠন প্রচেষ্টা এবং ট্রাম্প পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে জড়িত, এবং হারেৎজের মতে, নেতানিয়াহুর ঘনিষ্ঠ বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন।

সংবাদপত্রটি একজন ঊর্ধ্বতন ফিলিস্তিনি কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে "এই সমস্যাটি কেবলমাত্র সংঘাতের অবসানের জন্য একটি স্থায়ী চুক্তির কাঠামোর মধ্যেই সমাধান করা যেতে পারে", আরও যোগ করে: "শরণার্থীরা আমাদের ইতিহাস এবং তাদের পরিস্থিতি মোকাবেলা, যার মধ্যে 1948 এবং 1967 সালে তাদের বাস্তুচ্যুতিকে স্বীকৃতি দেওয়া অন্তর্ভুক্ত, আলোচনার অযোগ্য।"

গাজা উপত্যকা, পশ্চিম তীর এবং অভিবাসীদের বিশাল সংখ্যা বিবেচনা করে, ফিলিস্তিনি শরণার্থীর সংখ্যা লক্ষ লক্ষ বলে অনুমান করা হয়। এছাড়াও, ইসরায়েলের অভ্যন্তরে এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ ফিলিস্তিনিও তাদের নিজ দেশে শরণার্থী এবং "বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি" হিসাবে পরিচিত।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha