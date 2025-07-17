সিরিয়ায় হামলা করায় ইসরাইলকে বিশ্বজুড়ে নিন্দা

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): মঙ্গলবারের ইসরাইলের হামলায় সিরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ভবন, প্রেসিডেন্ট প্রসাদ এলাকা এবং সামরিক সদরদপ্তরে ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানে। এতে কয়েকজন বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং বহু মানুষ আহত হন। অবকাঠামো ও জনসেবামূলক স্থাপনাও ধ্বংস হয় বলে জানিয়েছে সিরিয়া।
দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়, ‘ইসরাইল ইচ্ছাকৃতভাবে উত্তেজনা উসকে দিতে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে এবং সিরিয়ার নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করতে এই হামলা চালিয়েছে।’ তারা আরও জানায়, ‘এই বিপজ্জনক উত্তেজনা ও পরিণতির জন্য ইসরাইলকে পুরোপুরি দায়ী করছে সিরিয়া।’
বৃহস্পতিবার রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইসরাইলি হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছে, ‘সিরিয়ায় সহিংসতার নতুন ঢেউ গভীরভাবে উদ্বেগজনক। রাশিয়ান পক্ষ বারবার সিরিয়ায় ইসরাইলের স্বেচ্ছাচারী শক্তি প্রয়োগের নিন্দা জানিয়েছে। এই হামলা, যা দেশের সার্বভৌমত্ব এবং আন্তর্জাতিক আইনের চরম লঙ্ঘন, তীব্র নিন্দার দাবি রাখে।’ ‘আমরা নিশ্চিত যে এই সমস্যার সমাধানের পথ সংলাপ এবং জাতীয় ঐক্য জোরদার করার মাধ্যমে’, বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন যে, সহিংসতা বৃদ্ধির বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ‘খুবই উদ্বিগ্ন’। ‘আমরা এই বিষয়ে কাজ করতে যাচ্ছি … আমি এইমাত্র সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সাথে ফোনে কথা বলেছি। আমরা এটি নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন, এবং আশা করি, আজ পরে আমরা কিছু আপডেট পাব। তবে আমরা এটি নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন,’ রুবিও বলেছেন
সংযুক্ত আরব আমিরাতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, তারা ইসরাইলের হামলার নিন্দা জানিয়েছে এবং সিরিয়ার সার্বভৌমত্বের যেকোনো লঙ্ঘনকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছে।
জিসিসি : বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, কাতার, সউদী আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের সমন্বয়ে গঠিত উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ (জিসিসি) এই হামলার ‘কঠোর ভাষায়’ নিন্দা জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে জিসিসির মহাসচিব জসেম মোহাম্মদ আলবুদাইভি বলেছেন যে ইসরাইলি হামলা সিরিয়ার সার্বভৌমত্বের ‘প্রকাশ্য লঙ্ঘন’, ‘আন্তর্জাতিক আইন ও রীতিনীতির লঙ্ঘন এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য একটি গুরুতর হুমকি’।
আলবুদাইভি সিরিয়ার আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি জিসিসির সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন, আরও বলেছেন যে ইসরাইলি হামলা অব্যাহত রাখা একটি ‘দায়িত্বজ্ঞানহীন বৃদ্ধি’ এবং সিরিয়া ও অঞ্চলে স্থিতিশীলতা অর্জনের আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করেছে।
ইউরোপীয় কাউন্সিলের সভাপতি আন্তোনিও কোস্টা বলেছেন যে, তিনি দামেস্কে ইসরাইলি হামলা সম্পর্কে ‘খুব উদ্বিগ্ন’। তিনি আরও বলেছেন যে, ‘সিরিয়ার সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে সম্মান করা প্রয়োজন’। ‘আমি সকল পক্ষকে সহিংসতা থেকে বিরত থাকার এবং উত্তেজনা হ্রাস করার আহ্বান জানাচ্ছি,’ তিনি বলেন।
নরওয়েজিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে ইসরাইলের সাম্প্রতিক হামলা সিরিয়ায় শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রচেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। ‘সাম্প্রতিক ইসরাইলি বিমান হামলা এবং ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এই উত্তেজনার ফলে সিরিয়ার মালিকানাধীন শান্তিপূর্ণ স্থানান্তরের প্রচেষ্টা ব্যাহত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে’ এক্স-এ লিখেছেন এসপেন বার্থ এইড। তিনি বলেছেন যে সিরিয়ায় ‘ক্রমবর্ধমান সহিংসতা’ দেখে তিনি ‘শঙ্কিত’ এবং সকল পক্ষকে ‘সর্বোচ্চ সংযম’ অনুশীলন করার আহ্বান জানিয়েছেন।
কুয়েতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হামলার নিন্দা জানিয়ে একটি বিবৃতি জারি করেছে, এগুলিকে ‘একটি জঘন্য আগ্রাসন যা অবকাঠামো এবং জনসাধারণের সুযোগ-সুবিধার মারাত্মক ক্ষতি করেছে’ বলে অভিহিত করেছে। বিবৃতিতে সতর্ক করে বলা হয়েছে যে সহিংসতা ‘এই অঞ্চলকে আরও বিশৃঙ্খলা, অস্থিতিশীলতা এবং রক্তপাতের দিকে নিক্ষেপ করার’ ঝুঁকি নিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।
তুরস্ক বলেছে, ইসরাইলি হস্তক্ষেপ সিরিয়ায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে নাশকতামূলক পদক্ষেপ। ‘সিরীয় জনগণের সামনে এখন শান্তিপূর্ণভাবে বাস ও বিশ্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার ঐতিহাসিক সুযোগ এসেছে। এই সুযোগ রক্ষায় সব পক্ষকে সহনশীল ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে,’ বলা হয় তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে।
লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নাওয়াফ সালাম ইসরাইলের হামলাকে সিরিয়ার সার্বভৌমত্বের ‘চরম লঙ্ঘন’ ও আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ‘এই আগ্রাসন কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিশ্ব সম্প্রদায়ের উচিত অবিলম্বে সহিংসতা বন্ধে পদক্ষেপ নেওয়া।’
ইরাকের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, তারা সিরীয় জনগণের জীবন ঝুঁকিতে ফেলা এবং তাদের মানবিক সংকট আরও ঘনীভূত করার যে কোনও উদ্যোগের বিরোধিতা করছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘আমরা এমন সব হামলার বিরোধিতা করি যা যে কোনও দেশের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করে। ইসরাইলকে সতর্ক করছি—সুইদার সংঘাতকে সম্প্রসারণবাদী লক্ষ্য পূরণের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।’
ইসরাইলের বিমান হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসও। তিনি বলেন, সিরিয়ার সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতায় বারবার হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে ইসরাইলকে। বিশ্লেষকদের মতে, এ ঘটনায় মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা আরও বাড়তে পারে। সিরিয়ায় স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার যেসব প্রচেষ্টা চলছিল, এই হামলা তা বাধাগ্রস্ত করতে পারে। সূত্র: আল-জাজিরা।
