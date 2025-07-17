গতকালের বৈঠকে সর্বোচ্চ নেতার আংটিতে খোদাই করা কথাটির অর্থ কী ছিল

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামী বিপ্লবের নেতা বলেছিলেন: "ঐশ্বরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল এবং জনগণের উপস্থিতির শক্তিতে বিশ্বাসী, ইসলামী প্রজাতন্ত্র বিশ্বের কোনও শক্তিকে ভয় পায় না।"
লেখাটির অর্থ কী
সূরা আল-শু'আরার ৬২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে
قالَ کَلّا إِنَّ مَعِیَ رَبّی سَیَهدینِ
(মূসা) বললেন, "না! নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আমার সাথে আছেন; তিনি শীঘ্রই আমাকে পথ দেখাবেন।"
বিপ্লবের নেতা পূর্বে এই আয়াতের তাফসীরে বলেছিলেন: যখন হযরত মূসা তার সংগীদের নিয়ে রাতের বেলা সমুদ্রের দিকে রওনা হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়েন - এখন এটি পরের দিন ছিল, বা তারপরের দিন, সঠিক ইতিহাসে নির্দিষ্ট করা হয়নি - ফেরাউনরা বুঝতে পেরেছিল এবং তাদের অনুসরণ করেছিল।
তবে তারা পায়ে হেঁটে এবং পরিশ্রম করে - আর হযরত মুসা এবং তার সঙ্গীরা ঘোড়ায় চড়ে, যখন কাছাকাছি হল এবং দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল হযরত মুসার সংগীদের মধ্যে কিছু বনি ইসরাইলও ছিল ভয়ে তারা বলল: এখনি আমাদের কাছে পৌঁছে যাবে এবং আমরা ধরা পড়ে যাব
হযরত মুসা বললেন কখনোই না আল্লাহ আমাদের সাথে আছে এবং এটি আল্লাহর সুন্নত ও ওয়াদা।
