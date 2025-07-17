  1. Home
  2. সেবা
  3. ইরানের সংবাদ

গতকালের বৈঠকে সর্বোচ্চ নেতার আংটিতে খোদাই করা কথাটির অর্থ কী ছিল

১৭ জুলাই ২০২৫ - ২০:২৪
News ID: 1708958
গতকালের বৈঠকে সর্বোচ্চ নেতার আংটিতে খোদাই করা কথাটির অর্থ কী ছিল

বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকের সময় আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর অনামিকা আঙুলের একটি ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইসলামী বিপ্লবের নেতা বলেছিলেন: "ঐশ্বরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল এবং জনগণের উপস্থিতির শক্তিতে বিশ্বাসী, ইসলামী প্রজাতন্ত্র বিশ্বের কোনও শক্তিকে ভয় পায় না।"

লেখাটির অর্থ কী

সূরা আল-শু'আরার ৬২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে

قالَ کَلّا إِنَّ مَعِیَ رَبّی سَیَهدینِ

(মূসা) বললেন, "না! নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আমার সাথে আছেন; তিনি শীঘ্রই আমাকে পথ দেখাবেন।"

বিপ্লবের নেতা পূর্বে এই আয়াতের তাফসীরে বলেছিলেন: যখন হযরত মূসা  তার সংগীদের  নিয়ে রাতের বেলা সমুদ্রের দিকে রওনা হয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়েন - এখন এটি পরের দিন ছিল, বা তারপরের দিন, সঠিক ইতিহাসে নির্দিষ্ট করা হয়নি - ফেরাউনরা বুঝতে পেরেছিল এবং তাদের অনুসরণ করেছিল।

তবে তারা পায়ে হেঁটে এবং পরিশ্রম করে - আর হযরত মুসা এবং তার সঙ্গীরা ঘোড়ায় চড়ে, যখন কাছাকাছি হল এবং দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল হযরত মুসার সংগীদের মধ্যে কিছু বনি ইসরাইলও ছিল ভয়ে তারা বলল:  এখনি আমাদের কাছে পৌঁছে যাবে এবং আমরা ধরা পড়ে যাব


হযরত মুসা বললেন কখনোই না আল্লাহ আমাদের সাথে আছে এবং এটি আল্লাহর সুন্নত ও ওয়াদা।

قالَ کَلّا إِنَّ مَعِیَ رَبّی سَیَهدینِ

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha