জায়নবাদীরা আন্তর্জাতিক আইনকে মূল্য দেয় না।

১৮ জুলাই ২০২৫ - ২০:৩১
ইসরায়েলিরা রক্তপাতের ক্ষেত্রেও চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে, এবং বিশ্ব প্রত্যক্ষ করছে যে তারা যেকোনো নৃশংসতা করতে দ্বিধা করে না।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইয়েমেনের আনসারুল্লাহর নেতা: ইসরায়েলিরা রক্তপাতের ক্ষেত্রেও চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে, এবং বিশ্ব প্রত্যক্ষ করছে যে তারা যেকোনো নৃশংসতা করতে দ্বিধা করে না। কোনও নিয়ম মানে না এবং পশ্চিমাদের তৈরি আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি তাদের কোনও শ্রদ্ধা এবং নেই মূল্য দেয় না। ।

ইসরায়েলি এবং আমেরিকানদের দৃষ্টিতে, মানুষের জীবনের কোন মূল্য নেই; তারা ব্যক্তিগত ইচ্ছার কারণে হোক বা তাদের নিজস্ব স্বার্থের জন্য হোক, এটিকে জায়েজ এবং বৈধ বলে মনে করে। যদি একজন ব্যক্তি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যেখানে ইসরায়েলি শত্রুর অপরাধ তার অনুভূতিতে আঘাত না করে, তাহলে এর অর্থ হল সে তার মানবিক মূল্য হারিয়ে ফেলেছে।

