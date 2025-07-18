  1. Home
জাতীয় ঐক্যই ইরানের বড় শক্তি

১৮ জুলাই ২০২৫ - ২১:১৬
জাতীয় ঐক্যই ইরানের বড় শক্তি বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামি বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ সায়্যিদ আলী খামেনেয়ী (হাফাযাহুল্লাহ)।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ইমাম খোমেইনি (রহ.) হুসাইনিয়ায় আয়োজিত এক বৈঠকে বিচার বিভাগের প্রধান গোলাম-হোসেইন মোহসেনি-এজেইসহ শীর্ষ বিচার কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এই মন্তব্য করেন।

সর্বোচ্চ নেতা বলেন, “সাম্প্রতিক আগ্রাসনের সময় দেশটির ভিন্নমতাবলম্বী রাজনৈতিক শ্রেণিও ইরানের পক্ষে একত্রিত হয়েছে। এই জাতীয় ঐক্যই আমাদের বড় শক্তি।”

তিনি জোর দিয়ে বলেন, “ইরানের বিরুদ্ধে ১২ দিনের আগ্রাসনে আমেরিকা ছিল ইসরায়েলের অপরাধের সহযোগী। এই আগ্রাসনের জন্য দোষীদের অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।”

তিনি জানান, আগ্রাসন শুরুর পরই ইসরায়েল বুঝে যায়, তারা একা ইরানের মুখোমুখি হতে পারবে না। তাই তড়িঘড়ি করে তারা যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা চায়।

ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদ প্রকাশ করে আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী বলেন, “আল্লাহ তাআলা ইরানি জাতিকে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কিন্তু তা অর্জনের জন্য জাতীয় ঐক্য ও অটুট ইচ্ছাশক্তি ধরে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।”

তিনি আরও বলেন, “কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে ইরানি জাতি কখনো দুর্বল পক্ষ হিসেবে হাজির হবে না। আমাদের কাছে যুক্তি আছে, শক্তি আছে, এবং সব প্রয়োজনীয় উপকরণ রয়েছে।”

কূটনৈতিক ও সামরিক শক্তির দিক নিয়েও আত্মবিশ্বাসী খামেনি বলেন, “আল্লাহর ইচ্ছায়, আমরা কূটনৈতিক ও সামরিক উভয় ক্ষেত্রেই শক্ত অবস্থানে প্রবেশ করব।”

বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, “আপনাদের উচিত জনগণের প্রতি আন্তরিকতা নিয়ে সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করা।”

