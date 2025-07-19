  1. Home
  2. সেবা
  3. ইরানের সংবাদ

আমরা আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কিন্তু আমরা বলপ্রয়োগের কাছে নতি স্বীকার করব না।

১৯ জুলাই ২০২৫ - ১৯:০৩
News ID: 1709459
আমরা আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কিন্তু আমরা বলপ্রয়োগের কাছে নতি স্বীকার করব না।

আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সাথে টেলিফোনে কথোপকথনে রাষ্ট্রপতি বলেন: "যেহেতু আমরা নিজেদেরকে আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে মনে করি, আমরা জোর দিয়ে বলছি যে বলপ্রয়োগ ও চাপ প্রয়োগ করা এবং আমাদের জনগণকে তাদের আইনি অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যেকোনো পরিস্থিতিতেই অগ্রহণযোগ্য।"

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): আজ শনিবার বিকেলে আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশিনিয়ানের সাথে টেলিফোনে কথোপকথনে, মাসুদ পেজ্জেকিয়ান জোর দিয়ে বলেন, অঞ্চল এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের উন্নয়নের কথা উল্লেখ করে, বিশেষ করে ইরানের বিরুদ্ধে ইহুদিবাদী সরকার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ১২ দিনের যুদ্ধে যুদ্ধবিরতির পর, সেইসাথে ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে আলোচনা পুনরায় শুরু করতে উৎসাহিত করার জন্য ইউরোপীয় দেশগুলির প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে:

নীতিগত নীতির ভিত্তিতে, ইরান সর্বদা শান্তি ও নিরাপত্তা জোরদার করার দিকে পরিচালিত যেকোনো পদক্ষেপকে সমর্থন করে।তিনি আরও বলেন: "ইতিহাস যেমন দেখায়, ইরান কখনও যুদ্ধ বা নিরাপত্তাহীনতা চায়নি এবং এই অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় সর্বদা গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেছে।"

কিন্তু যখন আমরা কথা বলছিলাম এবং আলোচনা করছিলাম, তখনই ইহুদিবাদী শাসকগোষ্ঠী আমাদের উপর আক্রমণ চালায়, যা সমস্ত আন্তর্জাতিক মান এবং আইনের বিপরীতে ছিল, এবং তারপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এই শাসকগোষ্ঠীর সাথে সম্পূর্ণ সমন্বয় করে, আমাদের পারমাণবিক স্থাপনাগুলিতে বোমা হামলা চালায়, যেগুলি সম্পূর্ণ এবং আইনি তত্ত্বাবধান এবং পরিদর্শনের অধীনে ছিল।

রাষ্ট্রপতি দাবিদার দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির আইনি চুক্তির প্রতি অবজ্ঞার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন:যদিও ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান, আণবিক শক্তি সংস্থার পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানে, বারবার তার পারমাণবিক কর্মকাণ্ডের শান্তিপূর্ণ প্রকৃতি প্রমাণ করেছে এবং ইসলামী বিপ্লবের সর্বোচ্চ নেতার ফতোয়ার ভিত্তিতে পারমাণবিক অস্ত্র উৎপাদন নিষিদ্ধ করার উপর জোর দিয়েছে, আমাদের দেশের পারমাণবিক কর্মসূচির বিচারের ভিত্তি মিথ্যা দাবি, জাল তথ্য এবং মিডিয়া প্রচারণা।

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha