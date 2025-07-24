  1. Home
  2. সেবা
  3. মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদ

"ইসরাইল ছাড়া বিশ্ব, শিশুদের জন্য সুন্দর একটি জায়গা"

২৪ জুলাই ২০২৫ - ১৫:০৫
News ID: 1710756
"ইসরাইল ছাড়া বিশ্ব, শিশুদের জন্য সুন্দর একটি জায়গা"

গাজা উপত্যকার একটি স্কুল সম্পূর্ণ আগুনে জ্বলে উঠেছিল, যেখান থেকে নারী ও শিশুদের চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। সেখান থেকে এক ফিলিস্তিনি মেয়ে অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): গাজা শহরের আদ-দারাজ এলাকার ফাহমি আল-জারজাওয়ী স্কুল, যা ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর জন্য আশ্রয়স্থল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল, সোমবার রাতে ইসরাইলি রেজিমের বিমান হামলায় ধ্বংস হয়ে যায়।

পার্স টুডের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই হামলায় স্কুল ভবনটি ধসে পড়ে এবং ব্যাপক আগুন ধরে যায়, যেখানে অসংখ্য নারী ও শিশু আটকা পড়ে। আগুনের মধ্যে থেকে তাদের চিৎকার ও সাহায্যের আকুতি শোনা যাচ্ছিল। এই বর্বরতা সামাজিক মাধ্যম এক্স (টুইটার)-এ ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

ফিলিস্তিনি শিশুদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হচ্ছে

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক সাইয়্যেদ মোহাম্মদ মারান্দি তার এক্স পেইজে লিখেছেন: "ব্রিটেন ইসরাইলি রেজিমকে সাহায্য করছে গাজায় শিশুদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে।"

অন্য একটি টুইটে তিনি লিখেছেন: "গাজা কোথায়? সেখানে যেখানে ফিলিস্তিনি শিশুদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়

'এটা মতবিরোধ নয়, এটা নির্মম হত্যাকাণ্ড

সাংবাদিক ও এক্স-এর সক্রিয় ব্যবহারকারী এলহাম আবেদিনি এই নৃশংসতার প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন: "কার সাথে আমরা মতবিরোধ মিটাব? সেই রেজিমের সমর্থকদের সাথে, যারা ফিলিস্তিনি এক মেয়েকে এভাবে আগুনের মধ্যে অসহায়ভাবে ছেড়ে দিয়েছে? এখানে কোনো মতবিরোধ নেই যা মেটানো যায়—এটা চিরন্তন এক নির্মম হত্যাকাণ্ড।"

ইসরাইল ছাড়া বিশ্ব শিশুদের জন্য আরও সুন্দর

অন্য একজন ব্যবহারকারী, সালাহউদ্দিন, এক্স-এ লিখেছেন: "এটা গাজায় শিশুদের নিত্যদিনের গল্প... ইসরাইল ছাড়া বিশ্ব শিশুদের জন্য আরও সুন্দর একটি জায়গা হবে..."

ফিলিস্তিনি শিশু আগুনে: এটাই ইসরাইলি রেজিমের গণহত্যা

হোসেন ইয়াজদি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন: "এক ফিলিস্তিনি শিশু আগুনের লেলিহান শিখা থেকে বাঁচতে ছুটছে—এই ছবিটি গাজা শহরের ফাহমি আল-জারজাওয়ী স্কুলে তোলা, যা বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি পরিবারদের আশ্রয়স্থল ছিল। এই স্কুলটিকে ইসরাইলি বাহিনী আক্রমণ করেছিল। এটাই ইসরাইলি রেজিমের গণহত্যা এবং পশ্চিমা সমর্থনের চেহারা।"

গাজার শিশুরা: বিশ্ব মিডিয়ার শিরোনাম হওয়া উচিত

মোহাম্মদ সাফা নামের এক এক্স ব্যবহারকারী লিখেছেন: "ধোঁয়া ও আগুনের মধ্যে এক ফিলিস্তিনি শিশুর ছুটে চলার ভিডিওটি বিশ্বের সব সংবাদ মাধ্যমের প্রথম পাতায় থাকা উচিত। স্কুলে বোমা হামলার সময় ঘুমন্ত এক ফিলিস্তিনি মেয়ে আগুন থেকে বাঁচতে ছুটছে।"

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha