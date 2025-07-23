  1. Home
ব্রিটেনে ফিলিস্তিনপন্থিদের কণ্ঠ রোধ

২৩ জুলাই ২০২৫ - ২১:৫৮
ব্রিটেনে ফিলিস্তিন সমর্থক দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জানিয়েছে যে, তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা): ফিলিস্তিন ইস্যুতে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচি আয়োজনকারী "ফ্রেন্ডস অব প্যালেস্টাইন ইন গ্রেটার ম্যানচেস্টার" এবং "স্কটল্যান্ডে প্যালেস্টাইন সংহতি ক্যাম্পেইন" জানিয়েছে, ব্যাংক ভার্জিন মানি ও ইউনিটি ট্রাস্ট ব্যাংক তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অনির্দিষ্টকালের জন্য প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দিয়েছে। এই ঘটনাগুলো ইসরায়েলবিরোধী কণ্ঠরোধের আশঙ্কা বাড়িয়ে দিয়েছে।

ফ্রেন্ডস অব প্যালেস্টাইন ইন গ্রেটার ম্যানচেস্টার"-এর অর্থবিষয়ক প্রধান ওয়েন কুপার বলেন, তাদের সংগঠন গত দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে কোনো আইনভঙ্গ বা অপরাধমূলক কার্যক্রম ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করে আসছে। কিন্তু ব্যাংক ভার্জিন মানি কোনো কারণ দর্শানোর নোটিশ ছাড়াই তাদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে।

তিনি আরও বলেন,  "শুধুমাত্র অ্যাকাউন্টের নামে 'প্যালেস্টাইন' শব্দটি থাকার কারণে যদি এমন ঘটনা ঘটে থাকে, তবে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এটি এমন একটি দেশে খুবই হতাশাজনক হবে যে দেশ মুক্ত মত প্রকাশ এবং উদার গণতন্ত্রের দাবিদার।

কুপার বলেন, এই অ্যাকাউন্ট বন্ধের ফলে গাজা ও পশ্চিম তীরে খাদ্য ও ওষুধ সহায়তা পাঠানো বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি স্পষ্ট করেন: “আমাদের কাছে এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান বা ৫০০ পাউন্ড বোমা নেই যে, আমরা তার অর্থায়ন করবো। এই টাকা কেবল খাবার আর ওষুধে ব্যয় হয়।

এছাড়াও, যুক্তরাজ্য সরকার “অ্যাকশন ফর প্যালেস্টাইন” নামের একটি বেসামরিক সংগঠনকে ‘সন্ত্রাসী সংগঠনের’ তালিকাভুক্ত করেছে, যার ফলে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়েছে।

টানা তৃতীয় সপ্তাহে ফিলিস্তিনপন্থীরা বিক্ষোভ করে এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান জানায়। ওই সময় পুলিশ ৫৫ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করে।

যুক্তরাজ্য সরকারের নতুন আইনের অধীনে এই সংগঠনে সদস্যপদ গ্রহণ করা বা এমনকি প্রতীকী সমর্থন জানানোও এখন থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

ব্রিটিশ গণমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, এই সিদ্ধান্তটি ইসরায়েলপন্থী লবিগুলোর ক্রমবর্ধমান চাপের পর নেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, এই সংগঠনটি ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর অস্ত্র জোগানদাতা কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদী কর্মসূচির জন্য পরিচিত। এটিই প্রথম বেসামরিক সংগঠন, যাকে ‘সন্ত্রাসবাদবিরোধী আইন’-এর অধীনে আইএস ও আল-কায়েদা'র মতো জঙ্গিগোষ্ঠীর কাতারে রাখা হয়েছে।

