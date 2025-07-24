ইরান যুদ্ধ চায় না, তবে যেকোনো আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে জবাব দেবে

আহলে বাইত (আ.) আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা (আবনা) অনুসারে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজেম ঘারিবাবাদী, আইনগত ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী, আজ সন্ধ্যায় (মঙ্গলবার), ২১শে জুলাই, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে "বহুপাক্ষিকতা এবং বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি" শীর্ষক আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন।
তিনি বলেন: "দুর্ভাগ্যবশত, আজ আমাদের বিশ্ব ক্রমবর্ধমানভাবে একতরফাবাদ, নিষেধাজ্ঞা ব্যবহার, জাতিসংঘের সনদ লঙ্ঘন এবং আন্তর্জাতিক আইন অবজ্ঞার সম্মুখীন হচ্ছে।"
দশ লক্ষাধিক হতাহত সহ ৩০০টিরও বেশি যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংঘাত
ঘারিবাবাদী যোগ করেছেন: "পবিত্র কোরআনে সুরা মায়েদা, আয়াত ৩২-এ বলা হয়েছে: 'এই কারণেই আমরা বনী ইসরাঈলের জন্য ফরমান দিয়েছিলাম যে, যে কেউ কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্য কোনো ব্যক্তি বা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টির জন্য নয়, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল। আর যে কেউ একজন ব্যক্তিকে বাঁচায়, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচাল।'" উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন: "জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে এবং গত আশি বছরে নিরাপত্তা পরিষদের কার্যক্রমের সময়, দশ লক্ষাধিক হতাহত সহ ৩০০টিরও বেশি যুদ্ধ ও সশস্ত্র সংঘাত সংঘটিত হয়েছে। প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশী হস্তক্ষেপের কারণে ডজন ডজন বৈধ সরকার উৎখাত হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের ৮০টিরও বেশি প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দিয়েছে।"
ইসরায়েলের ৩০০০ সন্ত্রাসী অভিযান
ঘারিবাবাদী যোগ করেন: "ইসরায়েলি শাসন, যারা এমনকি নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে জল ও খাবার ব্যবহার করে, গত আট দশকে ৩০০০টিরও বেশি সন্ত্রাসী অভিযান চালিয়েছে, সাত মিলিয়নেরও বেশি ফিলিস্তিনিকে বাস্তুচ্যুত করেছে এবং শত শত হাজার মানুষকে হত্যা ও আহত করেছে এবং দশ লক্ষেরও বেশি ফিলিস্তিনিকে আটক করেছে।" তিনি আরও বলেন: "এই সেই শাসন যা তার প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে সামরিক আগ্রাসন চালিয়েছে, ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ ও অপ্রসারণ সংক্রান্ত কোনো চুক্তির সদস্য নয় এবং তার অস্ত্রাগারে শত শত পারমাণবিক ওয়ারহেড রাখে, এবং আপনারা জানেন যে, এমন একটি অপরাধী শাসনের হাতে পারমাণবিক অস্ত্রের আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য কী ভয়াবহ পরিণতি রয়েছে।"
উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন: "একই সময়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিঃশর্ত সমর্থন এবং এই শাসনের অপরাধের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থাপিত ৫৫টিরও বেশি প্রস্তাবের ভেটো সত্ত্বেও, এই শাসনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ এবং মানবাধিকার কাউন্সিলে ৫০০টিরও বেশি প্রস্তাব পাস হয়েছে, কিন্তু মানবতা ও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার দাবিদার কিছু দেশের সমর্থনের কারণে এর কোনটিই বাস্তবায়িত হয়নি।"
১১০০ জনের শাহাদাত বরণ
তিনি বলেন: "অপরাধ ও আগ্রাসনের এমন এক দীর্ঘ ইতিহাসের সাথে, ১৩ জুন, ২০২৫ সালের ভোরে, সিয়োনবাদী শাসন এক যুদ্ধাপরাধীর নেতৃত্বে – যার গ্রেপ্তারি পরোয়ানা আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত জারি করেছে – আগ্রাসী কার্যকলাপে এবং জাতিসংঘের সনদ ও আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক নীতিগুলির স্পষ্ট লঙ্ঘনে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলা শুরু করে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও পরবর্তীতে ইসরায়েলি আগ্রাসী শাসনের সাথে সম্পূর্ণ যোগসাজশে ইরানের তিনটি শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক স্থাপনার উপর একগুচ্ছ হামলা চালায় যা আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার সুরক্ষায় ছিল।"
ঘারিবাবাদী আরও বলেন: "২০ জুন এই কাউন্সিলে শাসনের প্রতিনিধি তাদের প্রতারণামূলক বক্তব্যে দাবি করেন যে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক আগ্রাসন আন্তর্জাতিক আইনের সম্পূর্ণ অনুসরণে এবং পৃথকীকরণ ও আনুপাতিকতার নীতি অনুসরণ করে করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র সামরিক লক্ষ্যবস্তুতেই হামলা করা হয়েছে!" তিনি বলেন: "আমি নিরাপত্তা পরিষদকে অবহিত করছি যে এই শাসনের সামরিক আগ্রাসন ও পারিবারিক হত্যাকাণ্ডের প্রচারাভিযানে ১১০০ জন শহীদ হয়েছেন, যার মধ্যে ১৩২ জন মহিলা ও ৪৫ জন শিশু, ২৬ জন স্বাস্থ্যকর্মী, ৫৭৫০ জন আহত, ৮২০০টিরও বেশি আবাসিক ইউনিট ধ্বংস, ১৭টি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য ইউনিট, ১১টি অ্যাম্বুলেন্স এবং ইরানের কিছু বেসামরিক অবকাঠামো ধ্বংস হয়েছে। এই অপরাধী শাসন তেহরানের এভিন কারাগারে হামলায় ৭০ জনেরও বেশি নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে, যার মধ্যে বন্দীদের পরিবারও ছিল। আরেকটি আগ্রাসী কর্মকাণ্ডে, একজন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপককে হত্যার জন্য, শাসন তার পরিবারের ১৫ জন সদস্যকে হত্যা করেছে! আরেকটি সশস্ত্র কর্মকাণ্ডে, শাসন একটি ১৪ তলা আবাসিক ভবনে হামলা চালায় এবং ২০ শিশু সহ ৬০ জনকে শহীদ করে।"
আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সশস্ত্র হামলার হুমকি দেইনি
ঘারিবাবাদী যোগ করেন: "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি ২৭শে জুন নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিকে লেখা তার চিঠিতে ইরানের শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক স্থাপনায় আগ্রাসনের ন্যায্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে নির্লজ্জভাবে দাবি করেন যে এই হামলাগুলি জাতিসংঘের সনদের ৫১ অনুচ্ছেদের কাঠামোর মধ্যে এবং ইসরায়েলি শাসনের এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার বিরুদ্ধে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির হুমকি দূর করার জন্য করা হয়েছে।" তিনি বলেন: "ইরান গত শতাব্দীগুলোতে কোনো দেশে হামলা করেনি। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সশস্ত্র হামলার হুমকি দেইনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশেপাশে আমাদের কোনো সামরিক ঘাঁটি নেই। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫ হাজারেরও বেশি পারমাণবিক বোমা রয়েছে এবং তারা এই অমানবিক অস্ত্র জাপানের নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করেছে, ১৩০টিরও বেশি দেশে তাদের ৭০০টিরও বেশি সামরিক ঘাঁটি রয়েছে যার মধ্যে শত শত হাজার সামরিক কর্মী রয়েছে, তারা পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল এবং ইরানের চারপাশে একাধিক সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য কি ইরান হুমকি নাকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র?!"
এই সিনিয়র ইরানি কূটনীতিক বলেন: "ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সবসময়ই শান্তিপূর্ণ ছিল এবং এজেন্সির কঠোর তত্ত্বাবধানে ছিল। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে সিয়োনবাদী শাসন ইরানের পারমাণবিক বোমা নিয়ে কথা বলছে এবং জনমত ও কিছু দেশকে প্রতারিত করছে, কিন্তু এই পারমাণবিক বোমা কোথায়?! এটা কি সত্যিই হাস্যকর নয় যে, যে শাসন নিজেই সব ধরনের গণবিধ্বংসী অস্ত্রের অধিকারী এবং সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক চুক্তির সদস্যও নয় এবং যার ৮ দশকের অন্ধকার রেকর্ড আগ্রাসন, অপরাধ ও বর্বরতা দ্বারা পরিপূর্ণ, সে একটি অপ্রসারণ চুক্তির সদস্যের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনছে?!" উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন: "সনদের ৫১ অনুচ্ছেদের অধীনে আত্মরক্ষার দাবি তখনই বৈধ যখন সশস্ত্র হামলা সংঘটিত হয় এবং এমন হামলার অনুপস্থিতিতে বল প্রয়োগকে আগ্রাসন বলে গণ্য করা হবে। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সিয়োনবাদী শাসন ইরানের সশস্ত্র হামলার শিকার হয়নি।"
ফ্রান্সের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শাসনের সমর্থনে সামরিক অংশগ্রহণের কথা স্বীকার করেছেন
ঘারিবাবাদী আরও বলেন: "যদিও বেশিরভাগ দেশ সিয়োনবাদী শাসন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আমার দেশের বিরুদ্ধে আগ্রাসনের নিন্দা করেছে, তবে এই তিন ইউরোপীয় দেশ, নিরাপত্তা পরিষদ, গভর্নর পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা, এবং সংস্থার মহাপরিচালক পক্ষপাতমূলকভাবে কাজ করেছেন এবং তাদের দায়িত্ব পালন করেননি। উল্লেখ্য, ইরান দুটি পারমাণবিক অস্ত্রধারী শাসনের আগ্রাসনের শিকার হয়েছিল, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সমর্থকরা নিরাপত্তা পরিষদ এবং গভর্নর কাউন্সিলে একটি প্রস্তাব পাস করতে বাধা দিয়েছে। জার্মান চ্যান্সেলর সিয়োনবাদী শাসনের আগ্রাসনকে 'তাদের জন্য নোংরা কাজ' বলে অভিহিত করেছেন। ফ্রান্সের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শাসনের সমর্থনে সামরিক অংশগ্রহণের কথা স্বীকার করেছেন। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক ও ভিত্তিহীন বক্তব্যে ইরানের শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক কর্মসূচীকে হুমকি হিসেবে উল্লেখ করে হামলাগুলোকে বৈধ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। সংস্থার মহাপরিচালক এই হামলাগুলির নিন্দা করার পরিবর্তে এখনও লক্ষ্যবস্তু স্থাপনাগুলি পরিদর্শনের চেষ্টা করছেন, অবশ্যই পারমাণবিক স্থাপনাগুলিতে হামলার প্রভাবের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য।"
সুরক্ষিত পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা একটি বড় অপরাধ
এই সিনিয়র ইরানি কূটনীতিক বলেন: "এই নীরবতা, আগ্রাসনের এই সমর্থন এবং এই নিষ্ক্রিয়তা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আইনের শাসনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। এটি কি সেই বহুপাক্ষিকতা এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা যা এই পরিষদ রক্ষা করে? এটি কি সেই ন্যায়বিচার যা সনদ মানবতার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল? যদি নিরাপত্তা পরিষদ তার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়, তাহলে কোন সংস্থা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করবে?!" তিনি আরও বলেন: "সুরক্ষিত পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা একটি বড় অপরাধ। গভর্নর কাউন্সিল এবং নিরাপত্তা পরিষদে নিন্দার প্রস্তাব পাস না হওয়া এবং সংস্থার মহাপরিচালক এবং নিরাপত্তা পরিষদের কিছু স্থায়ী সদস্য কর্তৃক হামলার নিন্দা না করা এজেন্সির সদস্য দেশগুলির জন্য কী বার্তা দিতে পারে?! কেন এই দেশগুলি এবং সংস্থাগুলি সিয়োনবাদী শাসনের অপ্রসারণ চুক্তি থেকে বাইরে থাকা এবং এই শাসনের দ্বারা পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচির বিকাশের বিরুদ্ধে নীরব রয়েছে?! এই নীরবতা কি ইরানের মতো দেশগুলিকে এই বার্তা দেয় না যে যদি আপনি অপ্রসারণ চুক্তির সদস্য না হন, তবে আপনার কেবল কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না, বরং আপনি পুরস্কারও পাবেন এবং দায়মুক্তিও উপভোগ করবেন?!"
"আগ্রাসন নিষিদ্ধ" বাধ্যতামূলক নিয়মের লঙ্ঘন
তিনি আরও বলেন: "আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, একটি আন্তর্জাতিক বেআইনি কাজ সংঘটিত হলে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব বর্তায় এবং অপরাধী ক্ষতিপূরণ দিতে এবং পুনরাবৃত্তি না করতে বাধ্য।" এই সিনিয়র ইরানি কূটনীতিক বলেন: "ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরান, তার জনগণ ও ভূখণ্ডের দৃঢ় ও বৈধ প্রতিরক্ষার পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক, আইনগত ও বিচারিক চ্যানেলের মাধ্যমে, আন্তর্জাতিক আদালত ও ট্রাইবুনাল সহ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তার সকল অধিকার অনুসরণ করবে। রাষ্ট্রগুলিকে আন্তর্জাতিক বাধ্যতামূলক নিয়মের লঙ্ঘনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিগুলিকে স্বীকৃতি দিতে নিষেধ করা হয়েছে, অন্যথায় তাদের জন্য আন্তর্জাতিক দায়িত্ব বর্তাবে। ইসরায়েলি শাসন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরানের বিরুদ্ধে আগ্রাসী কর্মকাণ্ড 'আগ্রাসন নিষিদ্ধ' বাধ্যতামূলক নিয়মের লঙ্ঘন, এবং তৃতীয় রাষ্ট্রগুলিকে এইগুলিকে বৈধ কর্মকাণ্ড হিসেবে স্বীকৃতি দিতে এবং এমন পরিস্থিতি বজায় রাখতে সহায়তা বা সহযোগিতা প্রদান করতে অনুমতি দেওয়া হয় না।"
তিনটি ইউরোপীয় দেশের আইনি অবস্থান নেই
এই সিনিয়র ইরানি কূটনীতিক বলেন: "এক পারমাণবিক অস্ত্রধারী রাষ্ট্র অপ্রসারণ চুক্তির অধীনে এবং অপ্রসারণ চুক্তির বাইরে থাকা একটি পারমাণবিক অস্ত্রধারী শাসন, অপ্রসারণ চুক্তির একটি সদস্য রাষ্ট্রের পারমাণবিক স্থাপনাগুলিতে সামরিক হামলা চালিয়েছে, যা আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার সুরক্ষায় ছিল। এখন তিনটি ইউরোপীয় রাষ্ট্র, যাদের মধ্যে দুটি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য এবং যারা একই পরিষদের ২২৩১ নং প্রস্তাবের বিধান লঙ্ঘন করেছে, তারা নিরাপত্তা পরিষদের নিষেধাজ্ঞাগুলি ফিরিয়ে আনার তাদের উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছে, যা দুই দশক আগে একই হামলাকৃত এবং তাদের দাবি অনুযায়ী ধ্বংস হওয়া স্থাপনাগুলির কার্যকলাপের কারণে আরোপিত হয়েছিল এবং জেসিপিওএ-এর ফলে বাতিল করা হয়েছিল।" তিনি আরও যোগ করেন: "সদস্যদের দ্বারা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের নীতি ও লক্ষ্যগুলির প্রতি এই স্তরের দ্বিমুখী মান এবং অবজ্ঞা সত্যিই অগ্রহণযোগ্য।"
ঘারিবাবাদী বলেন: "তিনটি ইউরোপীয় দেশের কোনো আইনি অবস্থান নেই, এবং যেহেতু তারা জেসিপিওএ-এর অধীনে তাদের মূল বাধ্যবাধকতা পূরণ করেনি এবং সাম্প্রতিক আগ্রাসনের সময়ও আক্রমণকারীকে সমর্থন করেছে, তাই স্ন্যাপব্যাক প্রক্রিয়া সক্রিয় করার যেকোনো প্রচেষ্টা, বিশেষ করে এমন একটি চুক্তির ক্ষেত্রে যা ৭ বছর ধরে কার্যকর নয়, অপব্যবহার ও অবৈধ বলে বিবেচিত হবে এবং তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত।"
ইতিহাস বিচার করবে
এই সিনিয়র ইরানি কূটনীতিক বলেন: "আমরা বিশ্বাস করি যে শান্তি বোমা এবং জোরপূর্বক আসে না, বরং অধিকার, ন্যায়বিচার এবং কূটনীতির প্রতি শ্রদ্ধার মাধ্যমে আসে। আগ্রাসনের স্বাভাবিকীকরণ স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করা উচিত।" তিনি বলেন: "নিরাপত্তা পরিষদকে নির্দিষ্ট ক্ষমতার স্বার্থের একটি হাতিয়ার হওয়া উচিত নয়, বরং সকল দেশের জন্য ন্যায়বিচার, শান্তি এবং নিরাপত্তার রক্ষক হওয়া উচিত, তাদের আকার, ক্ষমতা বা রাজনৈতিক প্রবণতা নির্বিশেষে।"
ঘারিবাবাদী আরও বলেন: "দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের স্পষ্টভাবে বলতে হবে যে নিরাপত্তা পরিষদ কিছু দেশের জাতীয় সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে স্পষ্ট আগ্রাসন, অঞ্চলের সামরিক দখল, গণহত্যা, অবৈধ অর্থনৈতিক অবরোধ এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ এবং দৃঢ় প্রতিক্রিয়া জানাতে পারেনি বা চায়নি। এই ব্যর্থতার তালিকা দীর্ঘ এবং উদ্বেগজনক।" তিনি বলেন: "ইতিহাস বিচার করবে যে নিরাপত্তা পরিষদ জাতিগুলির প্রতি তার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছে কিনা। সংশোধন, পর্যালোচনা এবং জাতিসংঘের সনদের মৌলিক নীতিগুলিতে ফিরে আসার সুযোগ এখনও আছে, তবে এই সুযোগ অনন্ত নয়।"
কেউ যেন ভুল গণনা না করে
তিনি বলেন, ইরান একটি শান্তিকামী দেশ, এবং স্মরণ করিয়ে দেন: "তবে কেউ যেন ভুল গণনা না করে। আমরা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবো এবং আগ্রাসীদের কঠিন শিক্ষা দেব।" ঘারিবাবাদী আরও বলেন: "সাম্প্রতিক আগ্রাসন এমন সময় ঘটেছে যখন আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পারমাণবিক আলোচনায় ছিলাম, যা নিজেই ইঙ্গিত দেয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আলোচনায় আন্তরিক ছিল না এবং পারমাণবিক কর্মসূচি কেবল একটি অজুহাত ছাড়া আর কিছুই নয়। ইরানের শত্রুরা ইরানের স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্যকে লক্ষ্যবস্তু করেছে, যা আমাদের শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী এবং আমাদের ঐক্যবদ্ধ জনগণ সম্পূর্ণরূপে হতাশ করেছে। ইরান গর্বিত ও অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে আছে।" উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন: "আমরা যুদ্ধ চাইনি, তবে সিংহের মতো আমাদের জনগণ ও দেশকে রক্ষা করব। আক্রমণকারীদের জানা উচিত যে তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে এবং ইরান টিকে থাকবে।"
