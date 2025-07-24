পেজেশকিয়ান: ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির সমাপ্তি সম্পর্কে ট্রাম্পের দাবি একটি বিভ্রম

আহলে বাইত (আ.) বার্তা সংস্থা (আবনা) অনুসারে, ইরানের রাষ্ট্রপতি মাসুদ পেজেশকিয়ান আল জাজিরা টেলিভিশনের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে ঘোষণা করেছেন যে, ইরান সিয়োনবাদী শাসনের যেকোনো সামরিক পদক্ষেপের মোকাবিলায় প্রস্তুত এবং ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি ধ্বংসের দাবি একটি বিভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়।
গত জুন (২৩ খোরদাদ) মাসে ইরানের বিরুদ্ধে আরোপিত ১২ দিনের যুদ্ধের পর তার প্রথম টেলিভিশন সাক্ষাত্কারে তিনি বলেন যে, ইরানের সশস্ত্র বাহিনী দখলকৃত অঞ্চলের গভীরে আঘাত হানতে প্রস্তুত।
ইরানের রাষ্ট্রপতি দখলকৃত অঞ্চলের গভীরে ইরানের মারাত্মক আঘাতের কথা উল্লেখ করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে, তেল আবিব তার ক্ষয়ক্ষতি গোপন করছে।
পেজেশকিয়ান বলেন: "সিয়োনবাদী শাসন ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার সাফল্যের বিষয়ে যেকোনো বর্ণনা বাধাগ্রস্ত করে, তবে তাদের যুদ্ধবিরতির দাবি অনেক সত্যের প্রমাণ। ইসরায়েল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং লক্ষ্যবস্তু হামলার মাধ্যমে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ব্যবস্থাকে দুর্বল ও বিভক্ত করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এই পথে ব্যর্থ হয়েছে।"
ইরানের রাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেন: "ইরান যুদ্ধ চায় না এবং এই ধারণাও পোষণ করে না যে যুদ্ধবিরতি চূড়ান্ত। ইরান তার সর্বশক্তি দিয়ে আত্মরক্ষা করবে। ইরান আত্মসমর্পণ করেনি এবং করবেও না। আমরা কূটনীতি এবং আলোচনার প্রতি মনোযোগ দিই।"
ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় সম্প্রতি মার্কিন হামলার বিষয়ে এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই হামলা ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির কাজ শেষ করে দিয়েছে এমন বক্তব্যের বিষয়ে পেজেশকিয়ান এটিকে একটি বিভ্রম বলে অভিহিত করেন এবং বলেন: "আমাদের পারমাণবিক সক্ষমতা আমাদের বিজ্ঞানীদের মস্তিষ্কে রয়েছে, পারমাণবিক স্থাপনায় নয়। আমরা আন্তর্জাতিক আইনের কাঠামোর মধ্যে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এবং ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ চালিয়ে যাওয়ার উপর জোর দিই।"
ইরানের রাষ্ট্রপতি তেহরান পারমাণবিক অস্ত্র চাইছে না উল্লেখ করে জোর দিয়ে বলেন: "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভবিষ্যতের আলোচনা উভয় পক্ষের সুবিধার ভিত্তিতে এবং জয়-জয় নীতির উপর ভিত্তি করে হতে হবে।"
পেজেশকিয়ান এরপর ইরানের বিরুদ্ধে সিয়োনবাদী শাসনের ১২ দিনের আরোপিত যুদ্ধের সময় ইরানের প্রতি আঞ্চলিক দেশগুলির ব্যাপক সমর্থনের কথা উল্লেখ করেন এবং এটিকে নজিরবিহীন বলে অভিহিত করেন।
তিনি আরব প্রতিবেশী এবং অন্যান্য আঞ্চলিক দেশগুলির সাথে একটি যৌথ সম্মিলিত নিরাপত্তা ধারণা প্রণয়নের জন্য ইরানের প্রস্তুতির কথা বলেন এবং কাতারের আল-উদেইদ ঘাঁটিতে ইরানের হামলা সম্পর্কে জোর দিয়ে বলেন: "ইরান কাতার এবং তার জনগণের উপর হামলা করেনি, বরং আমেরিকান ঘাঁটিতে হামলা করেছিল যা ইরানকে লক্ষ্যবস্তু করেছিল। আমরা কাতারের জনগণের অবস্থান এবং অনুভূতি বুঝি এবং সেই দিনই কাতারের আমিরের সাথে কথা বলেছিলাম।"
সাম্প্রতিক যুদ্ধের সময় তাকে হত্যা করার সিয়োনবাদী শাসনের প্রচেষ্টার বিষয়ে পেজেশকিয়ান বলেন যে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং শাসনকে উৎখাত করার জন্য সামরিক কমান্ডারদের হত্যার পর উচ্চপদস্থ রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের হত্যা করাই ছিল লক্ষ্য।
